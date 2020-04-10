Bir Zamanlar Çukurova 63. Bölüm özeti ve izleme linki! Bir Zamanlar Çukurova 64. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle ATV ekranlarından seyirci ile buluştu. Nefeslerin tutularak izlendiği dizinin hayranları ise Bir Zamanlar Çukurova 64. Bölüm fragmanı yayınladı mı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Ekrana gelen son bölümde izleyici Züleyha ve Yılmaz’ın sahnelerinde duygusal anlar yaşadı. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm detayları haberimizde…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 64.bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimiz içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 63. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

BİR ZAMANLAR ÇUKKUROVA 63. BÖLÜM (SON BÖLÜM) ÖZETİ

Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.

Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?

Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi? Tüm bunların cevabı Bir Zamanlar Çukurova 64. Bölümde izleyici ile buluşacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Perçin

Uğur Güneş

Murat Ünalmış

Hilal Altınbilek

Turgay Aydın

Kerem Alışık

Serpil Tamur

Bülent Polat

Selin Yeninci

Melike İpek Yalova

Sibel Taşçıoğlu

Selin Genç