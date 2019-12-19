Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yine nefesleri kesmeyi başardı. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık’ın paylaştığı dizi Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Son bölümde Adnan’ın Yılmaz’ın oğlu olduğu ortaya çıkıyor. Bunu öğrenen Müjgan ise perişan oluyor. Demir ise annesine ve Züleyha’ya karşı öfkelidir. İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özeti…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 49. SON BÖLÜM ÖZETİ

40 yıl boyunca aşkını kalbinde saklayan Fekeli, bu aşkı tam Hünkar dahil herkese haykırmışken, bambaşka hayatlar yaşadıkları zamanın Hünkar'ı ile karşılaşır! Nikah masasına gitmek üzere iken Züleyha, Fekeli'ye kaderini değiştiren gerçek Hünkar'ı anlattı. Fekeli duyduklarının şokunu yaşarken, Hünkar da kendi yaptıklarını ilk kez bu kadar çıplak haliyle Züleyha'dan duymanın şokundadır.

Tüm Adana, Fekeli ve Hünkar'ın evlilik haberiyle çalkalanırken, Demir'in ise annesine öfkesi soğuyacak gibi değil! Yaman efsanesini artık içinde Hünkar olmadan sürdürmeye kararlı olan Demir, geri dönülmez adımlar atacaktır. Ancak Demir'in annesine olan öfkesi bile Züleyha'nın yaptıklarını anlamasına yetmez! Züleyha'nın yaptıklarını öğrendiğinde bir kriz daha çıkacaktır.

Bir yandan Yılmaz'dan vazgeçmek istemeyen, bir yandan da yaptıklarını bir türlü hazmedemeyen Müjgan, küçük konaktaki hayatıyla birlikte savaşın içinde yer almaya başlar. Behice'nin verdiği akıl ile artık gözünü Züleyha'dan ayırmayacaktır.

Çetin'le evlenmesinin doğru olmayacağına inancı süren Gülten, Rüstem'le buluşup bir an önce evlenmek için hazırlıklara başlar. Tüm bu olan biten Çetin'i daha çok çileden çıkaracaktır.

Şermin, Behice ile ittifak yaparak Yamanları bitirme hayallerine devam eder. Hatip'le de gizli gizli görüşürler. Behice bu durumu fark etse de sesini çıkarmayacaktır. Hatip'in Adana cemiyet ve ticaret hayatı içinde elde edeceği bir başarı ise herkesi çok şaşırtacaktır. Üstelik bu başarı, Demir ve Yılmaz arasındaki savaşı da bambaşka bir cepheye taşıyacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!





