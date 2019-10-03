Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı dizinin son bölümü biter bitmez aranmaya başladı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek paylaşıyor. Son bölümde Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor. Üstelik, kendisine ne yaparsa yapsın, Yılmaz'ın oğluna ölümü göze alacak kadar bağlanan Demir'in çocuğunu da karnında taşıyor. Hünkar'ın tüm yolları Fekeli'ye çıkarken Fekeli'nin yoluna da Behice çıkıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. SON BÖLÜM ÖZETİ

DEMİR CEZAEVİNDEN KAÇTI! YILMAZ VE ZÜLEYHA'YI BULDU!

İki aşığın onca gözyaşı, onca öfke, onca acıdan sonraki ilk buluşmaları korkulu bir an ile sona eriyor. Cezaevinden firar eder Demir, aşıkları buluyor. Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor. Yılmaz, Züleyha'yı almaya kararlı, Demir de tüm gemileri yakmaya. Ne Yılmaz'ın Züleyha'dan vazgeçmeye niyeti var ne de Demir'in. Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor. Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmaya kalkıyor. Züleyha Yılmaz’ın aşkı ile evli bir kadın olmanın arasında.

Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor. Üstelik, kendisine ne yaparsa yapsın, Yılmaz'ın oğluna ölümü göze alacak kadar bağlanan Demir'in çocuğunu da karnında taşıyor. Hünkar'ın tüm yolları Fekeli'ye çıkarken Fekeli'nin yoluna da Behice çıkıyor. Oğlunu hapisten kurtarmakla ailesini birarada tutmak arasında ne yapacağını bilemeyen Hünkar, yine Fekeli'den yardım istiyor. Fekeli ise, Yılmaz'a doğru yolu göstermeye çalışıyor. Ancak bu arada, hayatının henüz nasıl etkileneceğini bilmese de Müjgan'ın babası ile görüşmeye gittiğinde, halası Behice ile tesadüfen tanışıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!