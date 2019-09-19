Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm full izle! Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni sezon birinci bölümüyle seyircisine kavuşan Bir Zamanlar Çukurova kaldığı yerden devam ediyor. Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun üstlendiği dizide sular durulmuyor. Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ne Züleyha'yı ne annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli'nin evinde Yılmaz'ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırır! İşte Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm özeti ve izleme linki

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 36. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Mala, mülke, servete kandığına nasıl inandım ben Züleyha'nın?"

Yılmaz'ın düğününde Züleyha nerede?

Yılmaz, Müjgan ile hayatında yepyeni bir sayfa açmak için çıktığı yolda düğün sonrası öğrendikleriyle alt üst olur. Hünkar'ın Züleyha'yı kendi hayatına karşılık Demir'le evlendirdiğini öğrenmek Yılmaz'ı yıkmıştır. Ama Müjgan'a bir şey belli etmemek için kendini zorlar!

Züleyha, Demir'in çocuğunu aldıracak mı?

Ne Züleyha'yı ne annesini evde bulamayan Demir, bir de annesinin Fekeli'nin evinde Yılmaz'ın düğününde olduğunu öğrenince çıldırır! Hünkar, Fekeli'yle konuşurken Demir'in geldiğini öğrenir ve düğünden kimseye bir şey söylemeden ayrılır. Anne – oğul birbirlerine ne kadar kızgın olsalar da önce Züleyha'yı bulmaya koşarlar. Hünkar, Şermin'in de evde olmamasından şüphelenir ve iki kadının izini sürer! Hünkar yanılmamıştır, Şermin Züleyha'yı kürtaja götürmüştür.

Çukurova yine alev alev!

Şermin, Züleyha'ya verdiği desteğin bedelini bu kez ağır ödeyecektir. Demir'in gözü dönmüştür, Şermin'in konağını ateşe verir! Diğer yandan Fekeli de, Hünkar'ın yalanlarını öğrenir. Ne yapacağını bilmeyen Yılmaz, önce Gaffur'un peşine düşer ve kendisine yapılan işkencenin intikamını alır! Gaffur bir traktörün arkasına bağlanır.

Hünkar nereye gitti?

Züleyha eve döner ama ertesi gün de Hünkar ortadan kaybolur! Yılmaz'ın gerçekleri öğrendiğinden haberi olmayan Züleyha Demir'le hayatına devam edecek mi? Hünkar, nerede? Yılmaz ve Fekeli öğrendikleri ile hayatlarına nasıl devam edecekler? Yılmaz, şimdi kalbinde yeniden Züleyha atarken, Müjgan'ı da sevmeye devam edebilecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayılanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Birbirlerine aşklarından gözleri kamaşan gençlerin hayatı, çok sıradan bir gecede karanlık bir kabusa döner. Kabus onları önce İstanbul'dan uzaklara, sonra Yaman Çiftliği'ne savurur. Kocasından kalan toprakları bir atmaca gibi koruyan Hünkar ile mutsuz bir evliliğin enkazını toplayan oğlu Demir'in da hayatını bambaşka bir yola savuracak olan karşılaşmanın müsebbibi ise çiftliğin Kahyası Gaffur olacaktır. Dizinin ilk bölümünde Yılmaz ve Züleyha, Yaman Çiftliği'nde işe başlar. Ancak Çiftlik sakinleri ile tanışırken Züleyha'nın söylediği bir yalan, hepsinin hayatını kökünden değiştirecektir. İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile Adana'ya ulaşan ilk bölüm, yıllar önceki Türkiye'nin renkleri ve müzikleri ile heyecan dolu bir hikayenin kapısını aralayacak!