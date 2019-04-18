Bir Zamanlar Çukurova 30. Yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Bir Zamanlar Çukurova’nın 30. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova’nın 29. Bölümde Demir Züleyha’yı tüm engellere rağmen akıl hastanesinden çıkarıyor. Yılmaz Züleyha’ya “ Hayat bize ne getirirse getirsin, seni yanımdan ayırmayacağım.” diyor. Züleyha “Sabret annecim sabret. Kurtaracak bizi baban. Seni de beni de kurtaracak. Seni benden kimse almayacak.” diyor. Hünkar’ı ise Ali Rahmet yanına alıyor ve bir kulübeye getiriyor. Demir ile Züleyha arasında çocuk kavgası yaşanırken Züleyha Demir’e “Sen de biliyorsun oğlun olmadığını.” diyor. Züleyha en son olarak da Hünkar’a “Zaferinizin tadını çıkarın.” diyor. Bir Zamanlar Çukurova 30. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 30. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 29. BÖLÜM ÖZETİ

Çukurova'da kilitler vuruluyor! Hünkar'ın ölümden döndürdüğü Züleyha'yı artık daha zor günler bekliyor. Felaketten felakete sürüklenen Züleyha artık yaşamak istemiyor, yaşadığı her saniye onu mahvediyor. Hünkar'ın kararıyla akıl hastanesine kapatılan Züleyha, hayatının kalanını orada mı geçirecek? Her olayı yakından takip eden Saniye ve Gaffur, konağın büyük bir sırrına daha ortak oluyor. Yamanlar'ın sırlarını, sermayesi gibi kullanmaya meraklı Gaffur, bu sefer hedefine ulaşabilecek mi? Seher, Gaffur'un başına ne çoraplar örecek? Olanlardan habersiz ofisinde oturan Demir karşısında Jandarma'yı görünce neye uğradığını şaşırıyor. Hakkında Fekeli'nin evini basıp Yılmaz'ı vurduğuna dair şikayet olan Demir parmaklıklar ardına geçiyor. Herkes Demir'i Jandarma'ya kimin şikayet ettiğini merak ediyor, Fekeli ve Yılmaz bile… Elim bir kazayı daha atlatarak tekrar hayata dönen Yılmaz, gözlerini açar açmaz Müjgan'ı arıyor. Yılmaz, Müjgan'ı bir kez daha geri getirmeyi başarabilecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 28. BÖLÜM ÖZETİ

Çukurova'da kilitler vuruluyor! Hünkâr’ın ölümden döndürdüğü Züleyha'yı artık daha zor günler bekliyor. Felaketten felakete sürüklenen Züleyha artık yaşamak istemiyor, yaşadığı her saniye onu mahvediyor. Hünkâr’ın kararıyla akıl hastanesine kapatılan Züleyha, hayatının kalanını orada mı geçirecek? Her olayı yakından takip eden Saniye ve Gaffur, konağın büyük bir sırrına daha ortak oluyor. Yamanlar'ın sırlarını, sermayesi gibi kullanmaya meraklı Gaffur, bu sefer hedefine ulaşabilecek mi? Seher, Gaffur'un başına ne çoraplar örecek? Olanlardan habersiz ofisinde oturan Demir karşısında Jandarma'yı görünce neye uğradığını şaşırıyor. Hakkında Fekeli'nin evini basıp Yılmaz'ı vurduğuna dair şikayet olan Demir parmaklıklar ardına geçiyor. Herkes Demir'i Jandarma'ya kimin şikayet ettiğini merak ediyor, Fekeli ve Yılmaz bile… Elim bir kazayı daha atlatarak tekrar hayata dönen Yılmaz, gözlerini açar açmaz Müjgân’ı arıyor. Yılmaz, Müjgân’ı bir kez daha geri getirmeyi başarabilecek mi?

PERŞEMBE'NİN DEĞİŞMEYEN BİRİNCİSİ

Bir Zamanlar Çukurova tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu!

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %14,44 izlenme oranı ve %33,30 izlenme payı, AB'de %12,91 izlenme oranı ve %30,62 izlenme payı ve 20+ABC1'de %14,69 izlenme oranı ve %32,55 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

ZÜLEYHA'NIN YILMAZ'A YAZDIĞI MEKTUP SONUNDA ULAŞTI!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan son bölümü yine göz kırpmadan izlendi. Çektiği onca acıya daha fazla dayanamayan ve hayatına son vermeye karar veren Züleyha kendini akıl hastanesinde buldu, hem de yatağına bağlanmış şekilde. Artık her anlamda eli kolu bağlanmış olan Züleyha, hayatının kalanını akıl hastanesinde mi geçirecek? Seher'den, karısının Elazığ'daki bir akıl hastanesine kapatıldığını öğrenen Demir Yaman, göz yaşlarına yenik düşüp annesi Hünkar'ı karşısına mı alacak? Soluğu Züleyha'nın yattığı hastanede alan Demir şimdi ne yapacak? Birçok sır perdesini aralayacak mektup sonunda Fekeli'nin evinde! Züleyha'nın dayanamayıp Yılmaz'a her şeyi anlattığı mektup önce Melek'le birlikte okula gitmişti ama artık evin bir köşesinde okunmayı bekliyor! Belki de tüm gerçekleri ilk defa öğrenecek olan Yılmaz, Müjgan'a ne diyecek?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Çukurova’nın en büyük ailelerinden Aladağların hikâyesi anlatılacaktır. Hünkâr Aladağ kocası öldükten sonra çiftliği ve malları tek başına idare etmiştir. Hünkâr hanımın tek oğlu ise Demir’dir. Demir hâkimiyeti seven bir adamdır ve annesinden işleri devralmak ister; ancak tam bu sırada Demir Züleyha adında bir işçi kıza âşık olur. Züleyha’yı kadını yapmak isteyen Demir Züleyha’nın başka bir adama âşık âşık olduğunu öğrenir. Züleyha ve abisi Yılmaz işçi olarak geldikleri bu bölgede çalışmaya başlar; ancak onlar bir zalimden kaçıp gelmiş ve burada dikkat çekmemek için kardeşiz demişlerdir; aslında Züleyha abisi olarak tanıttığı Demir’e Demir’de Züleyha’ya ölümüne sevdalıdır. Demir Züleyha’yı elde etmek için zorlarken Yılmaz Demir’i öldürmek ve ondan kurtulmak ister ancak bunu başaramaz. Züleyha istemese de Hünkâr onu sevdiği adamı öldürtmekle tehdit eder ve Züleyha sevdiği adam yaşasın diye Demir ile evlenmeyi kabul eder.