Bir Kahramanın Rüyası oyuncuları kimler? Bir Kahramanın Rüyası konusu ne?

31 Temmuz Çarşamba akşamı Tv’de ilk kez Tv8 ekranlarında yayınlanan Bir Kahramanın Rüyası filmi yoğun ilgi görüyor. Filmin yönetmenliğini Aydın Bulut üstleniyor. Bir Kahramanın Rüyası filmi, genç bir çocuğun tedavi masraflarını karşılayabilmek için banka soymaya karar veren Tevfik ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Başrollerinde Yiğit Özşener ve Asşo Tandoğan’ın yer aldığı film izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaracağa benziyor. İşte Bir Kahramanın Rüyası filmi konusu ve oyuncuları

BİR KAHRAMANIN RÜYASI KONUSU

Bir Kahramanın Rüyası, genç bir çocuğun tedavi masraflarını karşılayabilmek için banka soymaya karar veren Tevfik ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Kerem’in babası Sami, mahallede çıkan bir yangınca çocukları kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeder. Yaşanan bu acı olayın üzerinden geçen birkaç yılın ardından Sami’nin oğlu Kerem’in lösemi hastası olduğunun ortaya çıkması mahalleliyi ayağa kaldırır. Mahalleli Kerem’in sağlığa kavuşması için gereken parayı toparlayabilmek için harekete geçer. Ancak yeterli para bulunamayınca Tevfik ve arkadaşları çareyi banka soymakta bulur. Soygunun başarılı geçmesi için plan yapan gençler, bankayı gözetlemeye başlar. Banka müdürü Kudret’in kasa anahtarını cebine koyduğunu gören Tevfik ve arkadaşları zorlu bir mücadeleye girişir.

BİR KAHRAMANIN RÜYASI OYUNCULARI

Bir Kahramanın Rüyası filmi oyuncu kadrosunda Aslı Tandoğan, Yiğit Özşener, Arda Kalaycı, Erkan Bektaş, Ayşen Gruda, Serdal Genç ve Caner Alkaya yer alıyor.