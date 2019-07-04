Bir Baba Hindu nerede çekildi? Oyuncuları kimler? Bir Baba Hindu filmi konusu ve oyuncuları

Bu akşam saat 21:00’de Tv8 ekranlarında yayınlanan Bir Baba Hindu filmi, komedi türünde izleyenlerine keyifli anlar yaşatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat, Nicole Faria, Şafak Sezer ve Burak Satıbol gibi isimler yer alıyor. Fadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Yönetmenliğini Sermiyan Midyat’ın yaptığı Bir Baba Hindu filminin nerede çekildiği de merak ediliyor. İşte Bir Baba Hindu filmi konusu ve oyuncuları

BİR BABA HİNDU KONUSU

Fadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca Fadıl genç kadını bulma yoluna baş koyar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir. Fadıl, Hulusi ve Mumbai'da çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi'ye ulaşmaya çalışır. Ancak Fadıl'ın ailesi de Mumbai'ye geldiğinde işler iyice karışır...

Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Bir Baba Hindu absürd bir hint komedisini beyazperdeye taşıyor. Filmin başrollerini paylaşan Sermiyan Midyat ve 2010’da Dünya Güzeli seçilen Hintli oyuncu Nicole Faria’ya Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Füsun Demirel eşlik ediyor.

BİR BABA HİNDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerin bir kısmı Türkiye’de diğer kısımları ise Hindistan’da gerçekleşmiştir.

BİR BABA HİNDU OYUNCULARI

Sermiyan Midyat

Nicole Faria

Şafak Sezer

Burak Satıbol

Zeynep Kankonde

Füsun Demirel

Hakan Akın

Muhittin Korkmaz