Bir Baba Hindu nerede çekildi? Oyuncuları kimler? Bir Baba Hindu filmi konusu ve oyuncuları
Başrollerinde Sermiyan Midyat’ın oynadığı Bir Baba Hindu filminin nerede çekildiği merak ediliyor. 30 Eylül 2016’da vizyona giren filmin yönetmenliğini Sermiyan Midyat üstleniyor. Peki, Bir Baba Hindu filmi konusu ne, oyuncuları kim?
Bu akşam saat 21:00’de Tv8 ekranlarında yayınlanan Bir Baba Hindu filmi, komedi türünde izleyenlerine keyifli anlar yaşatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat, Nicole Faria, Şafak Sezer ve Burak Satıbol gibi isimler yer alıyor. Fadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Yönetmenliğini Sermiyan Midyat’ın yaptığı Bir Baba Hindu filminin nerede çekildiği de merak ediliyor. İşte Bir Baba Hindu filmi konusu ve oyuncuları
BİR BABA HİNDU KONUSU
Fadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca Fadıl genç kadını bulma yoluna baş koyar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir. Fadıl, Hulusi ve Mumbai'da çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi'ye ulaşmaya çalışır. Ancak Fadıl'ın ailesi de Mumbai'ye geldiğinde işler iyice karışır...
Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Bir Baba Hindu absürd bir hint komedisini beyazperdeye taşıyor. Filmin başrollerini paylaşan Sermiyan Midyat ve 2010’da Dünya Güzeli seçilen Hintli oyuncu Nicole Faria’ya Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Füsun Demirel eşlik ediyor.
BİR BABA HİNDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimlerin bir kısmı Türkiye’de diğer kısımları ise Hindistan’da gerçekleşmiştir.
BİR BABA HİNDU OYUNCULARI
Sermiyan Midyat
Nicole Faria
Şafak Sezer
Burak Satıbol
Zeynep Kankonde
Füsun Demirel
Hakan Akın
Muhittin Korkmaz