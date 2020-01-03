Bir Baba Hindu nerede çekildi? Bir Baba Hindu filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Bir Baba Hindu filmi 3 Ocak Cuma günü Tv8 ekranlarında yayınlanıyor. Senaryosu Sermiyan Midyat’a ait olan filmin yönetmen koltuğunda da kendisi oturuyor. Şafak Sezer, Burak Satıbol, Nicole Faria ve Sermiyan Midyat gibi isimlerin yer aldığı film izleyicilere keyif dolu dakikalar yaşatıyor. Film İstanbullu bir gangsterin âşık olduğu Hint yoga hocası kaçırıldığında Mumbai'de çılgın bir kurtarma görevine girişmesini anlatıyor. İşte Bir Baba Hindu filmi konusu ve oyuncuları

BİR BABA HİNDU FİLMİ KONUSU NE?

Fadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Gundhi Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca Fadıl genç kadını bulma yoluna baş koyar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir. Fadıl, Hulusi ve Mumbai'da çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi'ye ulaşmaya çalışır. Ancak Fadıl'ın ailesi de Mumbai'ye geldiğinde işler iyice karışır...

Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Bir Baba Hindu absürd bir hint komedisini beyazperdeye taşıyor. Filmin başrollerini paylaşan Sermiyan Midyat ve 2010’da Dünya Güzeli seçilen Hintli oyuncu Nicole Faria’ya Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Füsun Demirel eşlik ediyor.

BİR BABA HİNDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosu ve yönetmenliği Sermiyan Midyat’a ait olan Bir Baba Hindu filmi çekimlerinin bir kısmı Türkiye’de diğer kısımları ise Hindistan’da gerçekleşmiştir.

BİR BABA HİNDU OYUNCULARI

Sermiyan Midyat

Nicole Faria

Şafak Sezer

Burak Satıbol

Zeynep Kankonde

Füsun Demirel

Hakan Akın

Muhittin Korkmaz