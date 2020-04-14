Bir Aşk İki Hayat konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Aşk İki Hayat hangi kanalda yayınlanacak?
Bir Aşk İki Hayat konusu nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. 2019 yılında vizyona girmiş olan filmin yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Burcu Görgün ve Özlem Yılmaz kaleme aldı. Bu akşam saat 20.30'da ekrana gelecek olan Bir Aşk İki Hayat hangi kanalda yayınlanacak? Filmin detayları haberimizde…
Bir Aşk Bir Hayat konusu ve oyuncuları gündem konusu oldu. Bu akşam saat 20.30’da ekrana gelecek olan filmin hangi kanalda yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Romantik-dram türünde olan Bir Aşk Bir Hayat konusu ile de büyük beğeni toplamıştı. Film aynı zamanda yaptığımız seçimlerin hayatımıza olan etkilerini çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Bir Aşk Bir Hayat konusu ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
BİR AŞK İKİ HAYAT HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bir Aşk İki Hayat filmi bu akşam (14 Nisan) saat 20.30’da FOX TV ekranlarında TV’de ilk kez yayınlanacak.
BİR AŞK İKİ HAYAT KONUSU
Tercihleri nedeniyle oradan oraya savrulan genç bir adam olan Umut, bir akşam planı için iki şık arasında seçim yapmak zorunda kalır. Hırslı bir yönetmendir. Gayet basit bir konuda yaptığı bu seçim Umut'un hayatının değişmesine neden olacaktır. Seçeneklerden biri onun hayatının aşkını bulmasına, başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışmasına neden olacakken diğer seçenek ise Umut'un uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacaktır.
BİR AŞK İKİ HAYAT OYUNCULARI
Bergüzar Korel - Deniz
Engin Akyürek - Umut
İpek Bilgin
Merve Dizdar
Osman Sonant
Serhat Parıl
14 NİSAN SALI FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Dünya Avucunuzda
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber
20.30 Bir Aşk İki Hayat ‘TV Sinema’
22.45 Git Başımdan ‘TV Sinema’