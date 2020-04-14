Bir Aşk İki Hayat konusu nedir, oyuncuları kimler? Bir Aşk İki Hayat hangi kanalda yayınlanacak?

Bir Aşk Bir Hayat konusu ve oyuncuları gündem konusu oldu. Bu akşam saat 20.30’da ekrana gelecek olan filmin hangi kanalda yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Romantik-dram türünde olan Bir Aşk Bir Hayat konusu ile de büyük beğeni toplamıştı. Film aynı zamanda yaptığımız seçimlerin hayatımıza olan etkilerini çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Bir Aşk Bir Hayat konusu ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİR AŞK İKİ HAYAT HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bir Aşk İki Hayat filmi bu akşam (14 Nisan) saat 20.30’da FOX TV ekranlarında TV’de ilk kez yayınlanacak.

BİR AŞK İKİ HAYAT KONUSU

Tercihleri nedeniyle oradan oraya savrulan genç bir adam olan Umut, bir akşam planı için iki şık arasında seçim yapmak zorunda kalır. Hırslı bir yönetmendir. Gayet basit bir konuda yaptığı bu seçim Umut'un hayatının değişmesine neden olacaktır. Seçeneklerden biri onun hayatının aşkını bulmasına, başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışmasına neden olacakken diğer seçenek ise Umut'un uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacaktır.

BİR AŞK İKİ HAYAT OYUNCULARI

Bergüzar Korel - Deniz

Engin Akyürek - Umut

İpek Bilgin

Merve Dizdar

Osman Sonant

Serhat Parıl

14 NİSAN SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Dünya Avucunuzda

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Fatih Portakal’la FOX Ana Haber

20.30 Bir Aşk İki Hayat ‘TV Sinema’

22.45 Git Başımdan ‘TV Sinema’