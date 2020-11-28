Bir Annenin Günahı'nda "Çocuğun için neleri göze alırsın?" sorusu tartışmaya açılıyor

Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in başrollerinde yer aldığı, ‘Bir Annenin Günahı’nın ikinci bölümünün konusu şöyle; Suna, oğlu Yusuf’u yaşatabilmek için büyük günahı işler ve Sadri Güngör’ü vurur. Şimdi hem Sadri Güngör hem de Yusuf hastanede yaşam savaşı verecektir. Bu savaşın galibi Yusuf olur ve geçirdiği ameliyat sonucunda hayata tekrar gözlerini açar.

Oğlunun yaşamasıyla hayat bulan Suna, Sadri Güngör’ün ölümüyle yıkılır. Artık vicdanıyla baş başadır. Vicdanın sesi ise Sadri Güngör’den başkası olmayacaktır. Diğer yanda babasının ölümünün acısını yaşayan Yağmur teselliyi Yusuf’ta bulur. Suna işlediği suçun vicdan azabıyla savrulurken, Sadri Güngör’ün şüpheli ölümünü soruşturan İbrahim komiserin elde ettiği deliller, Suna’yı ve en yakınındakileri bambaşka yollara sürükleyecektir.