Bilimkurgu filmi sevenler ekran başına! Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu ve oyuncuları
Başrollerini Dane DeHaan ve Cara Delevingne’nin paylaştığı Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri çekmeyi başardı. 4 Ocak Cumartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanan filmin yönetmen koltuğunda Luc Besson oturuyor. Hafta sonu izleyecek film arayan kişilerin imdadına yetişen aksiyon ve macera dolu yapım 2017 yılında vizyona girdi. Peki, Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu nedir, oyuncuları kimler?
Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi 4 Ocak Cumartesi günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Luc Besson otururken oyuncu kadrosunda Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen ve Rihanna gibi isimler yer alıyor. Binlerce gezegenden türünü içinde barındıran bir metropolis olan Alpha, karanlık bir gücün tehdidi altına girer. Özel dedektifler Valerian ve Lauraline ise Savunma Bakanlığı’nın vereceği emir ile Alpha’ya gelip bu karanlık gücü araştırmakla görevlendirilirler. İşte Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu ve oyuncuları
VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU FİLMİ KONUSU NE?
28. yüzyılda Valerian ve Laureline, insanların yerleşim alanlarına uygulanacak emirleri taşıyan bir operasyon biriminde görevlidirler. Savunma Bakanlığı'nın emriyle ikili, etkileyici bir şehir olan Alpha'ya görevlendirilirler. Alpha, evrendeki pek çok farklı türün bilgi, deneyim ve kültürlerini paylaşmak için yüz yıllardır bir araya geldiği bir şehirdir. Fakat şehrin merkezinde bir gizem vardır; karanlık bir güç bu şehrin huzur dolu ortamını tehdit etmektedir. Valerian ve Laureline'nin görevi bu güç aktif olup Alpha'yı ele geçirmeden önce hem şehri hem de tüm evrenin geleceğini kurtarmaktır.
Filmin başrollerini Life filmindeki performansıyla göz dolduran Dane DeHaan ve Suicide Squad: Gerçek Kötüler'in cadı tanrıça Enchantress'ı Cara Delevingne üstlenirken kendilerine Clive Owen, Ethan Hawke, Herbie Hancock ve pop ikonu Rihanna eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise ünlü yönetmen Luc Besson oturuyor.
VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU OYUNCULARI
Dane DeHaan Rolü : Valerian
Cara Delevingne Rolü : Laureline
Clive Owen Rolü : Commander Arün Filitt
Rihanna Rolü : Bubble
Ethan Hawke Rolü : Jolly
Kris Wu Rolü : Sergeant Neza
Sam Spruell Rolü : General Okto Bar
Alain Chabat Rolü : Bob the pirate