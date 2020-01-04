Bilimkurgu filmi sevenler ekran başına! Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu ve oyuncuları

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi 4 Ocak Cumartesi günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Luc Besson otururken oyuncu kadrosunda Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen ve Rihanna gibi isimler yer alıyor. Binlerce gezegenden türünü içinde barındıran bir metropolis olan Alpha, karanlık bir gücün tehdidi altına girer. Özel dedektifler Valerian ve Lauraline ise Savunma Bakanlığı’nın vereceği emir ile Alpha’ya gelip bu karanlık gücü araştırmakla görevlendirilirler. İşte Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu ve oyuncuları

VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU FİLMİ KONUSU NE?

28. yüzyılda Valerian ve Laureline, insanların yerleşim alanlarına uygulanacak emirleri taşıyan bir operasyon biriminde görevlidirler. Savunma Bakanlığı'nın emriyle ikili, etkileyici bir şehir olan Alpha'ya görevlendirilirler. Alpha, evrendeki pek çok farklı türün bilgi, deneyim ve kültürlerini paylaşmak için yüz yıllardır bir araya geldiği bir şehirdir. Fakat şehrin merkezinde bir gizem vardır; karanlık bir güç bu şehrin huzur dolu ortamını tehdit etmektedir. Valerian ve Laureline'nin görevi bu güç aktif olup Alpha'yı ele geçirmeden önce hem şehri hem de tüm evrenin geleceğini kurtarmaktır.

Filmin başrollerini Life filmindeki performansıyla göz dolduran Dane DeHaan ve Suicide Squad: Gerçek Kötüler'in cadı tanrıça Enchantress'ı Cara Delevingne üstlenirken kendilerine Clive Owen, Ethan Hawke, Herbie Hancock ve pop ikonu Rihanna eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise ünlü yönetmen Luc Besson oturuyor.

VALERİAN VE BİN GEZEGEN İMPARATORLUĞU OYUNCULARI

Dane DeHaan Rolü : Valerian

Cara Delevingne Rolü : Laureline

Clive Owen Rolü : Commander Arün Filitt

Rihanna Rolü : Bubble

Ethan Hawke Rolü : Jolly

Kris Wu Rolü : Sergeant Neza

Sam Spruell Rolü : General Okto Bar

Alain Chabat Rolü : Bob the pirate