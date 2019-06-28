Bıçak Sırtında filmi konusu ve oyuncuları: Bıçak Sırtı bu akşam saat 20:00'de!

Yaz aylarında televizyonda dizilerin araya girmesi sebebiyle filmler yayınlanıyor. Bu akşam da Bıçak Sırtında filmi seyirci ile buluşuyor. Saat 20:00’da başlayacak film aksiyon türünde yer alıyor. Bomba İmha ekibinin, teroristlerle yaptığı mücadeleyi anlatan filmin başrolünde Andy Lau yer alıyor.

BIÇAK SIRTINDA FİLMİ KONUSU

Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, Hong Kong’un en çok kullanılan yeraltı tünelini adamlarıyla birlikte ele geçirir. İsteklerinin karşılanması için 48 saat müddet veren terörist, istekleri gerçekleşmezse rehineleri öldürüp tüneli havaya uçuracaktır. Artık bütün ülkenin ve rehinelerin kaderi Bomba İmha Ekibinden Komiser Cheung’un elindedir.

Oyuncular: Andy Lau, Jiang Wu, Philip Keung, Ron Ng, BabyJohn Choi

Orijinal adı: Shock Wave

Yönetmen: Herman Yau

Yapım: 2017

Tür: Aksiyon, suç