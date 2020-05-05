Beyazperde uzaya taşınıyor: Tom Chruise ve Elon Musk harekete geçti

Hollywood yıldızı Tom Cruise, koronavirüs karantinası süresince uzayda film çekmek için planlara başladı.

Deadline'ın haberine göre Cruise, Elon Musk'ın kurduğu SpaceX ve de NASA'nın yardımıyla uzayda bir aksiyon filmi çekecek.

Deadline'a göre film, Cruise'un kült haline gelen aksiyon serisi ‘Görevimiz Tehlike’ (Mission: Impossible) serisinin bir devamı olmayacak.

Çekimleri gerçekleşirse yapım, uzayda çekilen ilk film olacak.