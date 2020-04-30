Berlin Kaplanı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Berlin Kaplanı nerede çekildi?

Berlin Kaplanı filmi konusu nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Filmin başrolünde sevilen oyuncu Ata Demirer yer alıyor. Berlin Kaplanı bu akşam Star TV ekranlarında saat 20.00’de yayınlanacak. Berlin Kaplanı oyuncuları kimler? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Berlin Kaplanı nerede çekildi? Detaylar haberimizde yer alıyor…

BERLİN KAPLANI KONUSU

Ayhan Kaplan, Almanya’nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk’tür. Fakat antrenörü Cemal ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.

BERLİN KAPLANI OYUNCULARI

Ata Demirer

Tarık Ünlüoğlu

Necati Bilgiç

Mert Aran

Nihal Yalçın

Cengiz Bozkurt

Özlem Türkad

Cemil Özbayer

Orhan Güner

BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Berlin Kaplanı filminde yer alan rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon’da çekildi. Filmin büyük bir bölümü de esasen Antalya’da çekilmiştir.