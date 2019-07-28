Benimle Söyle finalisti Eftelya Fettahoğlu Emirmiran nereli? Eftalya Fettahoğlu Emirmiran kimdir?

Benimle Söyle yarışma programında yarı finalde yarışan adaylardan birisi de Eftelya Fettahoğlu Emirmiran’dı. Adayın finale kalması üzerine ‘Benimle Söyle finalisti Eftelya Fettahoğlu Emirmiran kimdir?’ ‘Eftalya Fettahoğlu Emirmiran nereli?’ soruları aratılmaya başladı. Gerek tarzıyla, gerekse konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Eftalya Fettahoğlu Emirmiran, herkesin beğenisini kazanmayı başardı. İşte Eftalya Fettahoğlu hakkında merak edilenler

EFTALYA FETTAHOĞLU KİMDİR?

Eftalya Fettahoğlu kendi Facebook hesabında belirttiği bilgilere göre Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nden 2012 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne başlayan Fettahoğlu 2017 yılında ise bu bölümden mezun oldu.

Amatör olarak birçok platformda müzik performansını sergileyen Fettahoğlu, 2018 yılında ise Serhan Emirmiran ile evlendi. Fettahoğlu, son olarak katıldığı Benimle Söyle yarışmasında sergilediği performansla bir anda tüm Türkiye’nin dikkatini üzerine çekti.