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  3. Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Tatlı Yalanım son bölümde neler oldu?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Tatlı Yalanım son bölümde neler oldu?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayında mı" Benim Tatlı Yalanım son bölümde neler oldu"

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından merak edilmeye başladı. Star Tv’nin sevilen dizisi Cumartesi akşamları dizi izlemek isteyen izleyicilerin imdadına yetişiyor. Son bölümde Kayra, Suna'nın gerçek annesi olmadığını öğrendiği için büyük bir yıkım yaşar. Ne Suna'yı ne de Nejat'ı görmek istemez. İşte Benim Tatlı Yalanım son bölüm özeti

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu’nun paylaştığı Benim Tatlı Yalanım her zaman olduğu gibi izleyenlerine keyif dolu dakikalar yaşattı. Son bölümde Nejat, oynadıkları oyunu tüm gerçekliğiyle Kayra'ya anlatır ve Kayra'nın zamanla onları affedeceğini umar. Aylin, bu fırsatı değerlendirip Kayra'yla yakınlaşırken, Şevket Kayra'ya Suna'yı anlatmak istemektedir. Peki, Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı yayında mı? İşte yanıtı

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimiz içerisine eklenecektir.

BENİM TATLI YALANIM 17. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kayra, Suna ve Nejat'ı affedecek mi?

Kayra, Suna'nın gerçek annesi olmadığını öğrendiği için büyük bir yıkım yaşar. Ne Suna'yı ne de Nejat'ı görmek istemez. Nejat, oynadıkları oyunu tüm gerçekliğiyle Kayra'ya anlatır ve Kayra'nın zamanla onları affedeceğini umar. Aylin, bu fırsatı değerlendirip Kayra'yla yakınlaşırken, Şevket Kayra'ya Suna'yı anlatmak istemektedir. Üzücü gerçeğin ortaya çıkması herkesi birbirine kenetlerken, Kayra'nın önünde iki yol vardır; ona söyledikleri yalanlara rağmen Suna ve Nejat'ı affedecek midir? Yoksa Aylin'i mi seçecektir? 

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BENİM TATLI YALANIM KONUSU

Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı "idare edecek" yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir.

Suna'nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat'ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra'nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.

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