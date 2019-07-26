Benim Tatlı Yalanım 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 7. son bölümde neler oldu?

Perşembe akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanan Benim Tatlı Yalanım yoğun ilgi görüyor. Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı başrollerindeki dizi yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni topladı. Son bölümü kaçıran bireyler Benim Tatlı Yalanım 7. son bölüm özetini merak ediyor. Gelecek haftaki bölümü merak edenler de ‘Benim Tatlı Yalanım 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ aramasını yapıyor. Haberimiz içerisinden Benim Tatlı Yalanım son bölümüne ulaşabilirsiniz

BENİM TATLI YALANIM 7. BÖLÜM ÖZETİ

Suna, Nejat'a, "Aç kapıyı, gir içeri" şarkısını söyledikten sonra Nejat'ın yanından kaçar. Yoksa Nejat'a aşık mı olmuştur? Bu Suna için tam bir felakettir! Suna, bu evcilik oyununun kafasını karıştırdığını düşünür. Belki de sadece oyuna fazla kaptırmıştır kendisini. Suna, kendi duygularını anlamaya çalışırken, Nejat'a karşı tavırlarında saçmalar. Nejat ise Suna'nın aklına takılan ciddi bir sorunu olduğunu düşünür ve ne olduğunu anlamak için harekete geçer. Kayra, ailesiyle birlikte dilek feneri uçurmak ister. Hepsi dileklerini kağıtlara yazıp, gökyüzüne bırakırlar.

BENİM TATLI YALANIM 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BENİM TATLI YALANIM 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimiz içerisine eklenecektir.

BENİM TATLI YALANIM KONUSU

Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı "idare edecek" yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir.

Suna'nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat'ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra'nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.