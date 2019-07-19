Benim Tatlı Yalanım 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Tatlı Yalanım 6. son bölüm izle

Benim Tatlı Yalanım 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Perşembe akşamları yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni topladı. Benim Tatlı Yalanım 6. son bölümünde neler olduğu da merak konusu oldu. Kayra’nın takviminde annesiyle geçireceği günler hızla azalırken, Nejat bir sürpriz yapmaya karar verir. Kayra, anne ve babasıyla ilk tatilline çıkacaktır. Romantik tatilde aşk bacayı saracak mı? İşte Benim Tatlı Yalanım 6. son bölüm özeti ve 7. yeni bölüm fragmanı

BENİM TATLI YALANIM 6. BÖLÜM ÖZETİ

Kayra’nın takviminde annesiyle geçireceği günler hızla azalırken, Nejat bir sürpriz yapmaya karar verir. Kayra, anne ve babasıyla ilk tatilline çıkacaktır. Çok heyecanlı başlayan tatilleri Nejat’ın peşini bırakmayan iş telefonları yüzünden sık sık bölününce, Suna olaya el koyar. Tatilde oldukları süre boyunca her ikisi de telefonlarını kapatır ve İstanbul’da olanlardan uzaklaşırlar. Bu sırada Nejat’ın yılın iş insanı olarak kapağında olacağı dergi basılmak üzeredir ve kapakta Suna da vardır.

BENİM TATLI YALANIM 6. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BENİM TATLI YALANIM 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimiz içerisine eklenecektir.

BENİM TATLI YALANIM KONUSU

Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı "idare edecek" yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir.

Suna'nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat'ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra'nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.