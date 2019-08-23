Benim Tatlı Yalanım 10. son bölüm izle! Benim Tatlı Yalanım 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Tatlı Yalanım dizisinin hayranları yeni bölüm fragmanını ve son bölüm özetini aramaya başladı. Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu başrollerindeki dizi Perşembe akşamları Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Barış Erçetin ve Cihan Vural oturuyor. Suna’nın yalanı ortaya çıkacak mı? Suna’nın çocukluk aşkı Tolga ve halası Enise bu vesile ile yıllar sonra Şevketler’i ziyarete gelirler. Tolga yıllar içinde üstteğmen olmuş, yurtdışı bir görev için gün saymaktadır. İdeal bir damat adayıdır. Benim Tatlı Yalanım 10. son bölüm özeti ve 11. yeni bölüm fragmanına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

BENİM TATLI YALANIM 10. BÖLÜM ÖZETİ

Suna’nın yalanı ortaya çıkacak mı?

Suna Nejat’a aşk itirafı yaptığı mektubu verdiğini zannederek zor bir güne uyanır. Fakat Nejat’a yanlış mektubu vermiştir. Suna kendisini bekleyen asıl tehlikenin farkında değildir, kimliği Hande’nin eline geçmiş, Hande Suna’nın oyununu öğrenmiştir. Hande ise bu durumu Suna’nın yüzüne vurmadan önce tadını çıkaracak, rakibesinin aslında kim olduğunu, kimlerin bu yalana dahil olduğunu teker teker öğrenecektir. Bu arada Şevket kalp spazmı geçirmiş ve aile seferberlik ilan etmiştir. Suna’nın çocukluk aşkı Tolga ve halası Enise bu vesile ile yıllar sonra Şevketler’i ziyarete gelirler. Tolga yıllar içinde üstteğmen olmuş, yurtdışı bir görev için gün saymaktadır. İdeal bir damat adayıdır. Suna’nın çocukluk aşkı ile tekrar karşılaşması, Nejat’ın buna şahit olması hiç beklenmedik bir şeye sebep olur. Nejat farkında olmadan Suna’yı kıskanmaya mı başlayacaktır?

BENİM TATLI YALANIM 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimiz içerisine eklenecektir.

BENİM TATLI YALANIM KONUSU

Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat'ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı "idare edecek" yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir.

Suna'nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat'ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra'nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.