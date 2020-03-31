Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5718
  • 7,2271
  • 339.327
  • 89643.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Benim Adım Melek'te Mithat Seyran'a evlilik teklif ediyor

Benim Adım Melek'te Mithat Seyran'a evlilik teklif ediyor

Benim Adım Melek'te Mithat Seyran'a evlilik teklif ediyor

Yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan “Benim Adım Melek” te bu hafta neler olacak: Kerem sözleşmeye imzasını atmış, hayalinin peşinden gitmeye karar vermiştir.

Seyran, Erdal belasından kurtulmuştur. Mithat, Seyran’a sürpriz evlilik teklifi yapacaktır. Seyran, Mithat’ın teklifini kabul edecek midir? Kederini yüreğinde yaşamaya kararlı olan Cumali, eski dostuyla konuşmadan yan yana yürürken, yüreğine nasıl bir yük emanet edecektir? İkizlerin doğum günü için herkes bağ evinde toplanır. Melek yıllar önce, kendisi için yapıldığından habersiz bu eve ilk adımını attığında ne ile karşılaşacak?


Askerimizden içinizi ısıtacak görüntüler...

Askerimizden içinizi ısıtacak görüntüler...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Akdeniz Üniversitesi'nde tütün bitkisinden koronavirüs aşı çalışması...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları