Benim Adım Melek'te Mithat Seyran'a evlilik teklif ediyor

Seyran, Erdal belasından kurtulmuştur. Mithat, Seyran’a sürpriz evlilik teklifi yapacaktır. Seyran, Mithat’ın teklifini kabul edecek midir? Kederini yüreğinde yaşamaya kararlı olan Cumali, eski dostuyla konuşmadan yan yana yürürken, yüreğine nasıl bir yük emanet edecektir? İkizlerin doğum günü için herkes bağ evinde toplanır. Melek yıllar önce, kendisi için yapıldığından habersiz bu eve ilk adımını attığında ne ile karşılaşacak?