Benim Adım Melek'te geçmişin defteri aralanıyor

Etkileyici hikayesiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan, “Benim Adım Melek” yirmi sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor. Bu bölümde, 20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil’in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile’yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti’ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler. Halil’in aşk itirafını okuyan melek gözyaşlarına hakim olamayacak.

