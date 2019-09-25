Benim Adım Melek oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Benim Adım Melek oyuncu kadrosu

Benim Adım Melek dizisi oyuncuları araştırılıyor. Benim Adım Melek konusu nedir? Yeni sezonun başlaması ile beraber yeni diziler izleyicinin beğenisine sunulmaya başlandı. TRT 1’in yeni dizisi 25 Eylül’de izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor. Haberimiz içerisinden merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK KONUSU

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek’in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan’ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek’in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Melek-Nehir Erdoğan

Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 yılında İzmir’de doğmuştur. Aslen baba tarafından Malatya’lıdır. İzmir Selma Yiğitalp Anadolu Lisesinde okudu. 1998-2002 yılları arasında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okudu. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. Nehir Erdoğan televizyona hayatına TRT 1'de yapmış olduğu sunuculuk ile başladı. 2001-2003 yılları arasında canlı yayınlanan Telepazar isimli programda sanat, müzik ve kültür haberleri sunmuştur. Ardından ilk dizi projesi olan ve 2002-2004 yılları arasında yayınlanan Koçum Benim adlı dizide Pelin karakterini canlandırmıştır.

Bugüne kadar Estağfurullah Yokuşu, Yabancı Damat, Tatlı Bela Fadime, Ay Işığı, Avukatlar, Aşk Bir Hayat, Son ve Reaksiyon gibi projelerde rol alan Nehir Erdoğan, 2014 yılında yönetmen Ahmet Sesigürgil ile dünya evine girdi.

Halil-Kutsi

Kutsi, 16 Mart 1973 tarihinde Malatya'da doğmuştur. Tam adı Ahmet Kutsi Karadoğan'dır. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır. Anne adı Hatice, baba adı Şinasi'dir. Müge adında bir kız kardeşi vardır. Anne tarafı Zonguldak, baba tarafı Malatyalıdır.

Ankara'da Ayrancı Lisesinden mezun olmuştur. Lise yıllarında gitar çalıp yarışmalara katılmıştır. İlk bestesiyle Ankara Ayrancı Lisesi adına birincilik bile almıştı. Sanat hayatına 1990yılında Ankara'da Hollywood Pizza'da bir arkadaşıyla gitarla program yaparak başladı.

Üniversitede Mimarlığı yarıda bırakarak sanat hayatına başlamıştır.

Ankara'da birgün arkdaşını beklerken bir mağazanın vitrininde güzel bir gitar görüyor ama 400 bin lira olan gitarı alamıyor. magaza önünde bulunan piyango satıcısından kazı kazan alıyor ve 500 bin lira çıkıyor ardından gitarı hemen alıyor. Böylece müzik hayatında büyük bir adım atmış oldu.

1992 yılında kendi bestelerinden oluşan ufak bir albümle İstanbul'a gelmiş ancak bu dönemde prodoktörlerin dikkatini çekmeyi başaramamıştır. 1998 yılında İstanbul'a taşınmıştır. Şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkardı.

2005 yılında "Sana Ne" adlı albümünü çıkartı. Bu albümdeki 16 şarkınında hepsi Kutsi'ye aittir.

Kral Tv'de İlanı Aşk adlı programıyla müzik ve sunuculuğu bir arada yürütmüstür. Kutsi 2005 ylında Kral Tv'de en iyi düet, 2007 ylında ise IFA En İyi Pop Erkek ve Kral Tv Yılın Şarkısı ödüllerine layık görülmüştür.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Başrollerini Kutsi ve Yasemin Ergene'nin oynadığı bu dizide Bekir Aksoy, Yağmur Atacan, Cüneyt Türel, Aysun Kayacı, Mehmet Aslan, Özgül Kavruk gibi oyuncular da rol almışlardır.

Gitar çalmak, playstation oynamak ve yağlı boya yapmak Kutsi'nin hobileri arasındadır. Kutsi'nin yükseklik korkusu vardır. Beşiktaş futbol takımını tutmaktadır. En sevdiği yemek Patlıcan Oturtma ve en sevdiği film Hayat Güzeldir filmidir.

Kutsi, 28.08.2008 tarihinde 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar ile evlendi. Ceylin Ada (d. 24.09.2009) ve Lila (d.2015) adında iki kızı vardır. 30 Temmuz 2015 tarihinde boşandılar.

Alpay-Kaan Çakır

Nefise- Şerif Sezer

Ömer- Mustafa Mert Koç