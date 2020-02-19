Benim Adım Melek dizisinin 21. yeni bölümünde neler yaşanacak? Defne'yi bekleyen büyük tehlike...

Benim Adım Melek dizisinin 21. yeni bölümü bu akşam saat 20:00’de yayınlanacak. Dizinin ana konusunu Adnan’ın öfkesi oluşturuyor. Defne ile Ömer birbirine kavuşmuşken Adnan onları ayırmak için planlar yapmaya başlıyor. Defne’yi takip etmeye başlayan Adnan, çevresini de olumsuz etkilemeye başlıyor.

BENİM ADIM MELEK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Dizinin yeni bölümünde Hafız’ın mirası artık güvenilir ellerdedir. Alpay ise Kenan’ın öfkesiyle karşı karşıya gelir. İzleyici şoke uğratacak çekişmeli sahnelerde Alpay, kurnazlığını konuşturup kendine bir çıkış yolu bulabilecek mi? Her şey yoluna yeni girmeye başlarken herkes kara bulutlardan etkilenecek mi? Merak edilen bütün soruların cevabı dizinin yeni bölümünde...