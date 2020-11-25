Benim Adım Melek dizisinde evlenme teklifi ortalığı karıştırıyor

Defne şoktayken onu sakinleştirmeye çalışırlar. Mithat, Seyit Ali’nin borcu ödediğini Seyran’a söyleyince Seyran rahat bir nefes alır. Alpay Aslı’nın Almanya’ya dönmesini isterken Aslı Kerem’e acilen bir çözüm bulması gerektiğini söyler. Kerem Aslı’ya nasıl yardım edecektir? Seyit Ali’yle konuşup Melek’le evlenmek istediğini söyleyen Halil, Melek’le de konuşur. Melek her geçen gün ölüme yaklaştığını düşünürken Halil’e ne cevap verecektir? Seyit Ali ve Cumali bu evlilik isteği karşısında ne yapacak? Seyran’ın çalıştığı eczaneyi devralmak isteyen biri olduğunu öğrenen Mithat karısının hayali ile çaresizlik arasında kalacaktır. Sevdiğinden çaresizce haber bekleyen Defne annesinin hayatına dair neyi öğrenecek? Alpay’ın hain planı karşısında Kenan nasıl bir yol izleyecek? Halil ve Mirza nasıl bir durumla karşı karşıya kalacak?