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  3. Ben Bilirim'in yarışmacıları artık evlerinden yarışıyor

Ben Bilirim'in yarışmacıları artık evlerinden yarışıyor

Ben Bilirim'in yarışmacıları artık evlerinden yarışıyor

Yeni nesil yayıncılık sloganıyla başarılı programlara imza atan 360'ta yarışma tutkunlarının ailece izledikleri Ben Bilirim, yarışmacıları ile online ortamda buluşmaya devam ediyor!

Ekranların sevilen sunucusu Alper Ateş'le “Ben Bilirim” hafta içi her akşam 360 seyircisiyle buluşuyor.

Sağlık için evde kaldığımız bu günlerde yarışmacılar evlerinden yarışmaya katılıyorlar. Alper Ateş’in sesli ve görüntülü olarak online ortamda yarıştırdığı iki yarışmacı bu heyecanı evlerinde yaşıyor. Hem yarışmacılar hem ekran başındaki seyirciler yarışmaya evlerinden dahil olup, farklı kategorilerden keyifli soruları yanıtlamaya çalışıyorlar.

Siz de “BEN BİLİRİM” diyorsanız tüm aile hafta içi her akşam 360 ekranlarına Alper Ateş'le “Ben Bilirim”e davetlisiniz...

Bir fotoğraf ile ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası ve adres bilgilerinizi benbilirim@tv360.com.tr ‘ye e-mail atarak başvurabilirsiniz.


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