Belalı Tanık oyuncuları kimler? Belalı Tanık filmi konusu nedir?
Belalı Tanık filmi (The Hitman’s Bodyguard) tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ünlü oyuncu Samuel L Jackson ve Ryan Reynolds yer alıyor. Aksiyon-komedi türünde yer alan film izleyicisine keyif dolu anlar yaşatıyor. Peki, Belalı Tanık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Belalı Tanık filmi yönetmen koltuğunda Patrick Hughes oturuyor. 5 Eylül Perşembe akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ve Gary Oldman gibi isimler yer alıyor. Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard), komedi ve eğlenceli sahneleriyle izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Dünyanın en iyi korumalarından olan Michael Bryce daha öncekilerle hiçbir alakası olmayan bir iş alır: Tıpkı kendisi gibi alanının en iyilerinden olan tetikçi, aynı zamanda eski düşmanı Darius Kincaid'i Londra'dan alıp Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na kadar sağ salim götürmesi için görevlendirilmiştir. İşte Belalı Tanık filmi konusu ve oyuncuları
BELALI TANIK FİLMİ KONUSU
Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce'nin yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi! İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler. Yönetmenliğini Patrick Hughes'un üstlendiği filmde senaryo Tom O'Connor'a emanet. Aksiyon komedisinin kadrosu ise Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ve Gary Oldman gibi isimlerden oluşuyor.
BELALI TANIK OYUNCULARI
Ryan Reynolds Rolü : Michael Bryce
Samuel L. Jackson Rolü : Darius Kincaid
Gary Oldman Rolü : Vladislav Dukhovich
Salma Hayek Rolü : Sonia Kincaid
Élodie Yung Rolü : Amelia Roussel
Richard E. Grant Rolü : Seifert
Sam Hazeldine Rolü : Garrett
Joaquim de Almeida Rolü : Jean Foucher