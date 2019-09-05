Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6987
  • 6,2985
  • 276.78
  • 100278
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Belalı Tanık oyuncuları kimler? Belalı Tanık filmi konusu nedir?

Belalı Tanık oyuncuları kimler? Belalı Tanık filmi konusu nedir?

Belalı Tanık oyuncuları kimler" Belalı Tanık filmi konusu nedir"

Belalı Tanık filmi (The Hitman’s Bodyguard) tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ünlü oyuncu Samuel L Jackson ve Ryan Reynolds yer alıyor. Aksiyon-komedi türünde yer alan film izleyicisine keyif dolu anlar yaşatıyor. Peki, Belalı Tanık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Belalı Tanık filmi yönetmen koltuğunda Patrick Hughes oturuyor. 5 Eylül Perşembe akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ve Gary Oldman gibi isimler yer alıyor. Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard), komedi ve eğlenceli sahneleriyle izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Dünyanın en iyi korumalarından olan Michael Bryce daha öncekilerle hiçbir alakası olmayan bir iş alır: Tıpkı kendisi gibi alanının en iyilerinden olan tetikçi, aynı zamanda eski düşmanı Darius Kincaid'i Londra'dan alıp Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na kadar sağ salim götürmesi için görevlendirilmiştir. İşte Belalı Tanık filmi konusu ve oyuncuları

BELALI TANIK FİLMİ KONUSU

Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce'nin yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi! İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler. Yönetmenliğini Patrick Hughes'un üstlendiği filmde senaryo Tom O'Connor'a emanet. Aksiyon komedisinin kadrosu ise Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ve Gary Oldman gibi isimlerden oluşuyor.

BELALI TANIK OYUNCULARI

Ryan Reynolds Rolü : Michael Bryce

Samuel L. Jackson Rolü : Darius Kincaid

Gary Oldman Rolü : Vladislav Dukhovich

Salma Hayek Rolü : Sonia Kincaid

Élodie Yung Rolü : Amelia Roussel

Richard E. Grant Rolü : Seifert

Sam Hazeldine Rolü : Garrett

Joaquim de Almeida Rolü : Jean Foucher

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman'ın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı
Diriliş'in başrolü Burak Özçivit'in yeni imajı
Bakışları sosyal medyaya damga vurdu
Ebru Şahin'den rekor talep
Demet ve Ezgi pişti oldu!
<p>Yüksekova ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünde eski muhtar olan 82 yaşındaki Se

35 Yıldır Köyünde Türk Bayrağını Dalgalandırıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Facebook’ta yüz milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren güvenlik açığı

Japonya'da tren kazası: 30 yaralı