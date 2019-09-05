Belalı Tanık oyuncuları kimler? Belalı Tanık filmi konusu nedir?

Belalı Tanık filmi yönetmen koltuğunda Patrick Hughes oturuyor. 5 Eylül Perşembe akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ve Gary Oldman gibi isimler yer alıyor. Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard), komedi ve eğlenceli sahneleriyle izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Dünyanın en iyi korumalarından olan Michael Bryce daha öncekilerle hiçbir alakası olmayan bir iş alır: Tıpkı kendisi gibi alanının en iyilerinden olan tetikçi, aynı zamanda eski düşmanı Darius Kincaid'i Londra'dan alıp Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na kadar sağ salim götürmesi için görevlendirilmiştir. İşte Belalı Tanık filmi konusu ve oyuncuları

BELALI TANIK FİLMİ KONUSU

Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce'nin yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi! İkili kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler. Yönetmenliğini Patrick Hughes'un üstlendiği filmde senaryo Tom O'Connor'a emanet. Aksiyon komedisinin kadrosu ise Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ve Gary Oldman gibi isimlerden oluşuyor.

BELALI TANIK OYUNCULARI

Ryan Reynolds Rolü : Michael Bryce

Samuel L. Jackson Rolü : Darius Kincaid

Gary Oldman Rolü : Vladislav Dukhovich

Salma Hayek Rolü : Sonia Kincaid

Élodie Yung Rolü : Amelia Roussel

Richard E. Grant Rolü : Seifert

Sam Hazeldine Rolü : Garrett

Joaquim de Almeida Rolü : Jean Foucher