Bebek Geliyorum Demez konusu nedir? Bebek Geliyorum Demez oyuncuları kimler?

Bebek Geliyorum Demez, bu akşam Kanal D ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Hayallerinin peşinden koşan genç bir kadının hamile olduğunu öğrenmesiyle değişen hayatını anlatıyor. Akşam evde film keyfi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen komedi filmi Bebek Geliyorum Demez oyuncuları kimler? Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEBEK GELİYORUM DEMEZ KONUSU NEDİR?

Bebek Geliyorum Demez, hayallerinin peşinden koşan genç bir kadının hamile olduğunu öğrenmesiyle birlikte değişen hayatını konu ediyor. Kocası Alper ile mutlu bir hayatı olan Beste’nin en büyük hayali yazar olmaktır. Hayallerinin peşinden koşmaya karar veren genç kadın kurumsal hayattan kurtularak ilk adımı atar. Tam da bu sırada beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalır. Hamile olduğunu öğrenen Beste’nin hayatı tamamen değişir. Bu güzel sürpriz sadece onun ve kocası Alper’in hayatını değiştirmekle kalmaz, takıntılı ailelerinin ve birbirinden garip arkadaşlarının hayatını da derinden etkiler. Mide bulantıları, uyku basmaları ve birbirinden komik olaylar eşliğinde bir hamilelik geçiren Beste, bebeği ile birlikte hayallerine de kavuşabilecek mi?

BEBEK GELİYORUM DEMEZ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Hakan Cigaoğlu’nın oturduğu filmin başrolünü Başak Parlak ve Ali İl üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Cezmi Baskın, Seray Gözler, Sema Atalay, Mehmet Ali Kaptanlar, Feride Çetin, Melih Selçuk ve Serkan Acay gibi isimler yer alıyor.