Bay Yanlış 12. yeni bölüm fragmanı yayında! Bay Yanlış 11. son bölüm izleme linki...

Romantik komedi sevenlerin vazgeçilmez dizisi Bay Yanlış 11 Eylül Cuma akşamı 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Fatma Toptaş, Cemre Gümeli, Gürgen Öz, Serkay Tütüncü gibi isimler yer alıyor. Bay Yanlış 12. yeni bölüm fragmanı ve 11. bölüm özeti haberimizde...

BAY YANLIŞ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak fragmanı seyredebilirsiniz.

BAY YANLIŞ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, Özgür’ün yaptığı sürpriz karşısında çok duygulanmıştır. Özgür’e olan bütün kırgınlığı geçer. Bu süreçte ikisi de birbirlerine ne kadar değer verdiklerini daha iyi anlamıştır. İlişkilerinde yeni bir sayfa açarlar, artık yalana yer yoktur. Bu yüzden ailelerine de birlikte olduklarını söylemeye karar verirler. Nevin bu ilişkiyi çok istemese de kabullenir, Sevim ise Ezgi ve Özgür’ün birlikte olmasını katiyen istememektedir. Ezgi işe girdiği organizasyon firmasında ilk etkinliğini gerçekleştirir, bu etkinlikte onu bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Serdar da Ezgi’yi elde etmek için tekrar harekete geçer, fakat Özgür ve Ezgi’nin birlikte olduklarını öğrenince hayal kırıklığına uğrar ve bu durum onu daha da hırslandırır.