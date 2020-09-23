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  • Batman ve Superman karşı karşıya! Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
23 Eylül 2020 Çarşamba 20:04 | Son Güncelleme:

Batman ve Superman karşı karşıya! Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Batman ve Superman karşı karşıya! Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler"

DC Comics'in en önemli iki karakteri Batman ve Superman karşı karşıya! Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi 23 Eylül Çarşamba akşamı Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Zack Snyder yönetmenliğinde 2016 yılında vizyona giren film toplamda $873.3 milyon hasılat elde etti. Peki, Batman v Superman filmi oyuncuları arasında kimler var, konusu ne?

Gotham Şehrinin koruyucusu Batman ile Superman, Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminde karşı karşıya geliyor. Başrollerini Ban Afflect ve Henry Cavill’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Zack Snyder oturuyor. Tarihte ilk kez iki süper kahramanın beyaz perdede karşı karşıya geldiği Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi toplamda $873.3 hasılat elde etmiştir.

BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Man of Steel'daki büyük mücadelenin ardından Metropolis tam bir enkaza dönmüştür. Bu yeni dünya düzeninde Superman de tartışılan bir figür haline gelmiştir. Bazıları için hala umudun simgesi olan kahraman, sayısı giderek artan bir kesim tarafından ise dünyanın varlığına en büyük tehdit olarak görülmektedir.

Bruce Wayne de Superman'i zararlı bulanlardandır ve onun verdiği zararları düzeltebilmek için Gotham'da Metropolis'e gelir. İlk andan itibaren birbirinden hoşlanmayan ikili arasındaki mücadele amansız olur, ancak Lex Luthor'un yarattığı Doomsday bütün Metropolis için en büyük düşman haline gelince, Wonder Woman'ın da yardımıyla onu alt etmek için güçlerini birleştirirler.

BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİ OYUNCULARI

Ben Affleck Rolü : Bruce Wayne / Batman

Henry Cavill Rolü : Clark Kent / Superman

Jesse Eisenberg Rolü : Lex Luthor

Gal Gadot Rolü : Diana Prince / Wonder Woman

Amy Adams Rolü : Lois Lane

Diane Lane Rolü : Martha Kent

Laurence Fishburne Rolü : Perry White

Jeremy Irons Rolü : Alfred

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