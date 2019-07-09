Başımız Belada filmi konusu nedir? Başımız Belada nerede çekildi? Oyuncuları kimler?

Başımız Belada nerede çekildi? Tv’de ilk kez yayınlanacak olan film merak edilmeye başlandı. Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan filmler, konuları ve oyuncuları ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Başımız Belada filmi konusu ve oyuncuları da bu bağlamda aratılıyor. İşte Başımız Belada filmi ile ilgili merak edilenler

BAŞIMIZ BELADA FİLMİ KONUSU

Mert babasının ölüm haberini alınca hızlıca Adana'ya gitmek için yola çıkar. Uçağa binmeye korktuğu için bu yolu arabasıyla gitmeye karar verir. Yol üzerinde bir benzinlikte alışveriş için durduğu sırada, arabasının çalındığını fark eder. Bu sırada Yiğit de aynı benzinliktedir. Yiğit yola çıkarken, yedi ay önce ölmüş olan babasının ona vasiyet ettiği listeyi de yanına almıştır. Yiğit yol boyunca belli yerlere uğrayıp, hem listeyi tamamlayacak, hem de Youtube kanalı için videolar çekecektir. Ancak listede önemli bir şart vardır. Yiğit'in babası Rıza asla yalnız yola çıkma demiştir. Yiğit de Mert'in Adana'ya gideceğini duyunca, Mert'in arabasını benzinliğin arkasında sote bir yere çeker. Yiğit araca çalındı süsü verip Mert'i kendisiyle yola devam etmeye ikna eder. Mert ise çaresiz kabul etmek zorunda kalır.

BAŞIMIZ BELADA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başımız Belada filminin çekimleri İstanbul’dan Adana’ya giden bir aracın geçtiği güzergahta yapılmıştır.

BAŞIMIZ BELADA FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği filmin başrollerini Cihan Şimşek, Halil İbrahim Kurum, Sinan Bengier ve Sezai Altekin'in paylaşıyor