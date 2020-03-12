Baraj dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Baraj dizisi ne zaman başlıyor?

Baraj dizisi konusu ne, oyuncuları kim? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla araştırııyor. FOX Tv ekranlarında yeni yayınlanacak dizi, 1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkıyor. Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk ve Tuna Orhan gibi isimlerin yer aldığı dizi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

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BARAJ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Baraj dizisi, 17 Mart Salı günü saat 20:00'de FOX Tv ekranlarında yayınlanacak.

BARAJ DİZİSİ KONUSU NE?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrolünde Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk ve Tuna Orhan oynuyor.

BARAJ DİZİSİ KÜNYESİ

TÜR : DRAM

YAPIM ŞİRKETİ : MEDYAPIM & N0:9 PRODUCTIONS

YAPIMCI : FATİH AKSOY & YAĞMUR ÜNAL

YÖNETMEN :HASAN TOLGA PULAT

SENARİST :HASAN TOLGA PULAT

GENEL KOORDİNATÖR : DİRENÇ AKSOY

UYGULAYICI YAPIMCI : SELİM ELTAŞ

OYUNCULAR :FEYYAZ DUMAN, BİRAN DAMLA YILMAZ, BURAK YÖRÜK Ve SUMRU YAVRUCUK, IMAN CASABLANCA, SAİT GENAY, TUNA ORHAN