Baraj 3. yeni bölüm izle! Baraj 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük'ün paylaştığı Baraj dizisi verdiği uzun süreli aranın ardından yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Fox Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve koronavirüs nedeniyle yayın hayatına ara veren Baraj dizisi 1 Eylül Salı akşamı yayınlanan 3. bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Baraj 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Koronavirüs salgını nedeniyle ekranlara veda eden Baraj dizisi 1 Eylül Salı akşamı yayınlanan 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük paylaşırken yönetmen koltuğunda Hasan Tolga Pulat oturuyor. İşte Baraj 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. bölüm özetiyle ilgili detaylar...
BARAJ 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
BARAJ 3. BÖLÜM ÖZETİ
Nehir barajda bir süre daha kalmak istediğini söyler. Nazım bu duruma karşı çıksa da Tarık’ın bir planı vardır. Nazım ve Tarık bir anlaşma yaparlar. Tarık, Nehir’e karşı ilgisiz ve kaba davranarak onu kendisinden soğutacaktır. Bunun yanında Nazım’a vereceği taktiklerle Nazım ve Nehir’in yakınlaşmasını sağlayacaktır.
Nazım doğru anı hissettiğinde Nehir’e gerçekleri söyleyecektir. Bunların karşılığında da Nazım, Tarık’a masa başı bir iş verecek ve rahat etmesini sağlayacaktır. Böylece herkes kazanacaktır. Ancak işler planladıkları gibi gitmeyecektir.
BARAJ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI
Feyyaz Duman – Nazım
Biran Damla Yılmaz – Nehir
Burak Yörük – Tarık
Sumru Yuvrucuk – Zerrin
İman Casablanca - Zahra