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  3. Baraj 3. yeni bölüm izle! Baraj 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
01 Eylül 2020 Salı 19:13 | Son Güncelleme:

Baraj 3. yeni bölüm izle! Baraj 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baraj 3. yeni bölüm izle! Baraj 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük'ün paylaştığı Baraj dizisi verdiği uzun süreli aranın ardından yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Fox Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve koronavirüs nedeniyle yayın hayatına ara veren Baraj dizisi 1 Eylül Salı akşamı yayınlanan 3. bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Baraj 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle ekranlara veda eden Baraj dizisi 1 Eylül Salı akşamı yayınlanan 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük paylaşırken yönetmen koltuğunda Hasan Tolga Pulat oturuyor. İşte Baraj 4. yeni bölüm fragmanı ve 3. bölüm özetiyle ilgili detaylar...

BARAJ 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BARAJ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Nehir barajda bir süre daha kalmak istediğini söyler. Nazım bu duruma karşı çıksa da Tarık’ın bir planı vardır. Nazım ve Tarık bir anlaşma yaparlar. Tarık, Nehir’e karşı ilgisiz ve kaba davranarak onu kendisinden soğutacaktır. Bunun yanında Nazım’a vereceği taktiklerle Nazım ve Nehir’in yakınlaşmasını sağlayacaktır.

Nazım doğru anı hissettiğinde Nehir’e gerçekleri söyleyecektir. Bunların karşılığında da Nazım, Tarık’a masa başı bir iş verecek ve rahat etmesini sağlayacaktır. Böylece herkes kazanacaktır. Ancak işler planladıkları gibi gitmeyecektir.

BARAJ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

Feyyaz Duman – Nazım

Biran Damla Yılmaz – Nehir

Burak Yörük – Tarık

Sumru Yuvrucuk – Zerrin

İman Casablanca - Zahra

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