Baraj 13. bölüm izleme linki! Baraj 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baraj 14. bölüm fragmanı ile gelecek bölüme dair ipuçları verecek. Başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük’ün paylaştığı Baraj dizisi Fox Tv ekranlarında salı akşamları yayınlanıyor. Baraj dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile ekran başındakilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Hasan Tolga Pulat otururken senaryoyu Hasan Tolga Pulat ele alıyor.



BARAJ 13. BÖLÜM ÖZETİ

Nehir, Nazım ile evlenmeyi kabul etmiştir. Nazım buna sevinse de mutluluğu uzun sürmez çünkü hemen Nermin’den boşanmalı ve hala evli olduğunu da Nehir’den gizlemelidir. Nermin ise boşanmayı kesinlikle kabul etmeyecektir.

Halil’in cesedi ortaya henüz çıkmamıştır fakat Halil’in kız kardeşi Meryem’in baraja gelmesi hem Tarık’ı hem de Zahra’yı zor bir duruma sokmaya başlayacaktır. Tarık ve Zahra, şantiyede kimsenin Halil’in yokluğundan şüphelenmemesi için uğraşırken gizemli birisi ise onların yaptığından haberdardır.

BARAJ 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

Feyyaz Duman – Nazım

Biran Damla Yılmaz – Nehir

Burak Yörük – Tarık

Sumru Yuvrucuk – Zerrin

İman Casablanca - Zahra