Bana Masal Anlatma nerede çekildi? Bana Masal Anlatma'nın konusu ve oyuncuları

Romantik komedi türünde yer alan Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Dizilerin tatile girmesiyle birlikte filmlere ağırlık veren kanallar her gece yeni bir film yayınlıyor. Bu akşam da Bana Masal Anlatma filmi Show Tv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 2015 yılında vizyona giren komedi filmi Bana Masal Anlatma’da Fatih Artman, Devrim Yakut, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Gürkan Uygun gibi ünlü isimler bir araya geldi. Süresi 1 saat 48 dakika olan filmin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. Bana Masal Anlatma filminin nerede çekildiği de araştırılmaya başlandı. Filmin çekimlerine 2014 yılında başlanmıştı. İşte Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları

BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma filmininin çekimleri İstanbul Suriçi semtinde gerçekleştirildi.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Suriçi semtinde yaşayan, iyi kalpli Rıza hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanmaktadır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...

Leyla ile Mecnun'un senaristi olarak tanıdığımız Burak Aksak'ın senaryosuna ve yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini yine televizyon ekranlarından aşinası olduğumuz Hande Doğandemir ve Fatih Artman paylaşıyor.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİNİN OYUNCULARI

Filmin kadrosunda ayrıca Filmde, Fatih Artman, Hande Doğandemir, Devrim Yakut, Tarık Ünlüoğlu Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun, Berat Yenilmez, Sadi Celil Cengiz, Cihan Ercan, Burcu Biricik, Ercan Yazgan, Ani İpekkaya ve de konuk oyuncular olarak Gökçe Bahadır ve Gürkan Uygun isimleri yer alıyor. Filmin yapımcılığını ise BKM üstleniyor.

Fatih Artman kimdir?

13 Şubat 1988 yılında Ankara’da doğdu. Ankara, Gazi Mahallesi’nde 3 çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Annesi ev hanımı babası ise emeklidir. Babasını 2002 yılında kaybeden başarılı oyuncu ilkokul ve liseyi kendi mahallesinde okudu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nü bitirdi. Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Harun karakteri ile tanındı ve sevildi. Kariyerinde hızla yükselen oyuncu Haybeden Gerçeküstü tiyatro oyununun beyazperde uyarlamasında, yine Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği Ekşi Elmalar’da ve Bana Masal Anlatma adlı sinema filminde yer aldı.

Hande Doğandemir kimdir?

Hande Doğandemir 22 Kasım 1985 Ankara doğumlu Türk oyuncu, sunucu ve sosyolog. Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası da banka emeklisidir. Ankara’da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünden İletişim sosyolojisi üzerine eğitim görerek mezun oldu. Üniversitede son sınıfta Erasmus programı ile altı ay Fransa’nın Lilla şehrinde okudu.

Üniversite bittikten sonra farklı bir alanda çalışmak istemiş ve ekran arkası deneyimler edindikten sonra Akademi 35’buçukta oyunculuk eğitimi almıştır.

Kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başladı. Daha sonra rejiye geçti. sonra çalıştığı yerde editör yardımcısı oldu. Vahide Gördüm ve Altan Gördüm’ün oyunculuk okuluna gitti.

2011 yılında başlamak üzere TRT Okul'da “Hatırlar mısınız?” adlı programda iki yıl sunuculuk yaptı. 2013 yılının Mart ayında Nejat İşler’le birlikte “Eti Browni” reklamında rol aldı.

2 Temmuz 2013 tarihinde Kanal D'de gösterime giren “Güneşi Beklerken” dizisinde başrollerini Emre Kınay, ve Kerem Bursin ile paylaştı. 2014 yılında Lipton reklamında oynadı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında Aralı 2015 de oynamaya başlayacak olan "Kara Kış" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile birlikte oynadı.

2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı "Racon: Ailem İçin" dizisinde Yağmur/Azra karakterini canlandırdı.

2015'te vizyona giren ilk sinema filmi Bana Masal Anlatma''nın ardından Her Şey Aşktan filimografisinin ikinci uzun metrajli filmidir.