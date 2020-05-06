Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler?
Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? sorusunun yanıtı yayın akışını gören vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. 2015 yılında vizyona giren film bu akşam Kanal D'de saat 20.15'te yayınlanacak. Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Hande Doğandemir ve Fırat Artman'ın başrol oynadığı Bana Masal Anlatma detayları haberimizde…
Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Film bu akşam Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşacak. Filmin başrolünü Hande Doğandemir ve Fatih Artman paylaşıyor. Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bana Masal Anlatma filmi ile ilgili detaylar haberimizde…
BANA MASAL ANLATMA KONUSU
Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer.
BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI
Fatih Artman - Rıza
Hande Doğandemir - Ayperi
Devrim Yakut - Selma
Erdal Tosun - Cemal
Tarık Ünlüoğlu - Timur
Gürkan Uygun - Jilet Ali
Cihan Ercan - Kubilay
Burcu Biricik - Ezgi
Cengiz Bozkurt - Nafi
Berat Yenilmez - Yaşar
Ani İpekkaya - Madam
Sadi Celil Cengiz - Haktan
Neslihan Aker - Nalan
Gökçe Bahadır - Neriman
Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası
Çağlar Ertuğrul - Haşmet