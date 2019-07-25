Bamsı Beyrek oyuncuları kimler? Bamsı Beyrek konusu ne, nerede çekildi?

Bamsı Beyrek filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00’da Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. Bamsı Beyrek filmi Dede Korkut Hikayeleri’nden Bamsı Beyrek’i konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Baysal, Erdal Tosun ve Salih Kalyon gibi isimler yer alıyor. İşte Bamsı Beyrek filmi konusu ve oyuncuları

BAMSI BEYREK FİLMİ KONUSU

Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikayelerinden biridir. Bamsı Beyrek ve Banıçiçek beşik kertmesidir, ancak birbirlerini tanımazlar. Ayrı ayrı avlanırlarken karşılaşılar, aralarında bir anlaşmazlık yüzünden güreşe tutuşurlar, ancak ikisi de güçte denk olduğu için birbirlerine üstünlük kuramazlar. Bamsı Beyrek kendisini izleyen kırk yiğidin kendisini ayıplamaması için Banıçiçek’in göğsünü sıkar ve kazanır. Banıçiçek ile Bamsı Beyrek’in esir düşmesi sonucunda onaltı sene ayrı kalırlar. Bu surede Banıçiçek mecburen evlenmek zorunda kalır.Dügün günü Bamsı Beyrek gelerek Banıçiçek’i geri alır!Yıllar sonra Aruz , Bamsı Beyrek’i obasına dostça çağırır. Ancak ona pusu kurmuştur ve onu yakalatıp sağ kolunu keserHikaye, Türk kültüründe kadınların da erkeklerle eşit görüldüğünü göstermektedir.

BAMSI BEYREK OYUNCULARI

Bamsı Beyrek filmi oyuncu kadrsounda Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Baysal, Erdal Tosun ve Salih Kalyon yer alıyor.