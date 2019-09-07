Babamın Ceketi oyuncuları kimler, konusu ne? Babamın Ceketi filmi nerede çekildi?

Yönetmenliğini ve başrollerini Müfit Can Saçıntı’nın üstlendiği Babamın Ceketi filmi 7 Eylül Cumartesi günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Daha önce Mandıra Filozofu filmiyle tanıdığımız yönetmen bu sefer farklı bir konuyu işliyor. Ferhat, babası İbrahim tarafından binbir emekle okutulmuş, sonunda eğitimini tamamlamasına rağmen henüz iş bulamamış bir gençtir. Sevgilisi Aslıhan'ın babası Hulusi, sağlık sorunlarından dolayı kızının bir an önce evlenmesinde ısrarcı olunca kız istemeye giderler. Ancak Hulusi, Ferhat'ın önce iş bulmasını ister. Peki, Babamın Ceketi oyuncuları kimler, konusu ne?

BABAMIN CEKETİ FİLMİ KONUSU

Babamın Ceketi, evlenebilmek için iş bulmaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor. Bir süredir birlikte olan Ferhat ve Aslıhan ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istemektedir. Fakat Ferhat’ın işsiz olması evlenmeleri önünde büyük bir engeldir. Bu sırada Aslıhan’ın babasının kalp krizi geçirmesi durumu daha da çıkmaza sokar. Aslıhan’ın babası yaşadığı sağlık sorunu sonrası kızına evlenmesi için baskı yapmaya başlar. Babası ölmeden önce kızının mürüvvetini görmek istemektedir. Fakat bunun için Ferhat’ın iş ve düğün için para bulması gerekir. Bu süreçte Ferhat’ın en büyük destekçilerinden biri de babası İbrahim’dir. Oğlunu okutarak en iyi babalığı yaptığını düşünen İbrahim şimdi de ona iş aramaya başlar. Mahalleden arkadaşı Penguen Ersin’in de yardımıyla iş aramaya başlayan Ferhat kendisini türlü maceraların içerisinde bulur.

BABAMIN CEKETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Babamın Ceketi filmi çekimleri İstanbul, Ağva ve Dalyan’da gerçekleştirildi.

BABAMIN CEKETİ OYUNCULARI

“Babamın Ceketi” filminin yönetmen koltuğunda Mandıra Filozofu, Yengen ve Şengen, Yaşamak Güzel Şey gibi yapımların da yönetmenliğini üstlenen Müfit Can Saçıntı oturuyor. Oyuncu kadrosunda Ayşen Gruda, Suat Sungur ve Yalçın Menteş gibi usta isimlerin yanı sıra Müfit Can Saçıntı, Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Banu Manioğlu, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Sami Aksu gibi isimlerin de yer aldığı filmin senaryosu da Saçıntı’nın imzasını taşıyor.