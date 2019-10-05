Azize dizisi ne zaman başlıyor? Azize dizi oyuncuları kimler? Fragman yayında

Azize, yoğun ilgi görüyor. Azize dizisi, Kanal D ekranlarında çok yakında başlıyor. Azize dizisi fragmanı yayınlandı. Handa Erçel ve Buğra Gülsoy hayranlarını heyecanlandıran dizi, gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Azize dizisi ne zaman başlıyor? Azize dizi oyuncuları kimler? Azize dizisi konusu nedir? sorularının yanıtı araştırılıyor. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği dizi ile ilgili detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.



AZİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İddiaya göre Azize dizisinin çekimleri 10 Ekim'de başlayacak. Azize'nin ilk bölümünün ise bu ay içinde seyircileri ile buluşması bekleniyor.

AZİZE DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Azize'nin başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, dizinin senaryosu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'a ait.

AZİZE DİZİSİ KONUSU NE?

İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı konu alıyor.