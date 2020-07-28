Aylin Çetinkaya ile 8'de Sağlık yeni sezona başlıyor

Geçtiğimiz yıl izleyicinin büyük beğenisini toplayan programda sağlık, güzellik ve estetiğe dair merak edilen tüm konular masaya yatırılıyor. Sadece alanında uzman doktor konukların davet edildiği 8’de Sağlık programı hafta içi her gün 07:30 ‘da TV8 ekranlarında.