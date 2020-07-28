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28 Temmuz 2020 Salı 10:39 | Son Güncelleme:

Aylin Çetinkaya ile 8'de Sağlık yeni sezona başlıyor

Aylin Çetinkaya ile 8'de Sağlık yeni sezona başlıyor

TV8 ekranlarında yayınlanan “8'de Sağlık” programı Aylin Çetinkaya'nın sunumu ile 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren yeni sezona başlıyor.

Geçtiğimiz yıl izleyicinin büyük beğenisini toplayan programda sağlık, güzellik ve estetiğe dair merak edilen tüm konular masaya yatırılıyor. Sadece alanında uzman doktor konukların davet edildiği 8’de Sağlık programı hafta içi her gün 07:30 ‘da TV8 ekranlarında.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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