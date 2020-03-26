Aykut Enişte oyuncuları kimdir? Aykut Enişte filminin konusu nedir? İşte

Aykut Enişte filminin konusu nedir? sorusu televizyon izleyicilerinin merakla beklediği dizi ve filmler ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Bu akşam Star TV'de yayınlanacak olan Aykut Enişte filminin konusu kadar oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor. Aile komedi filmi Aykut Enişte hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.



AYKUT ENİŞTE FİLM KONUSU NEDİR?

Aile özlemi çeken ve yalnızlıktan bunalmış olan Aykut, evlenip yuva kurmak istemektedir. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeyi planlayan Aykut’u hiç ummadığı bir durum beklemektedir. Düğüne bir hafta kala tüm birikimini çaldıran Aykut, bir ailenin damadı olma hayali kurarken; bir anda iki ailenin birden damadı olma yoluna girer. İki aile arasında kalan Aykut, bu karmaşanın içinden nasıl çıkacaktır?



Yönetmen: Onur Bilgetay

Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli