Ayı Paddington filmi konusu nedir? Ayı Paddington filmini seslendiren oyuncular kimler?

Ayı Paddington filmini seslendiren oyuncular kimler? Paul King yönetmenliğindeki Ayı Paddington filmi Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Perulu genç bir ayı, teyzesi Lucy tarafından büyütülür ve teyzesinin emekli ayılar için kurulan bir evde yaşamaya başlaması nedeniyle kendisine yeni bir ev bulmaya karar verir. “İngiliz” olan her şeye karşı ilgi duyan sevimli ayıcık, kendisine bir yuva bulmak için bir geminin cankurtaran botuna binip soluğu Londra’da alır. Fakat Paddington İstasyonu'nda kaybolup tek başına kalınca, şehir hayatının hiç de beklediği gibi olmadığını anlayacaktır. İşte Ayı Paddington filmi konusu

AYI PADDİNGTON FİLMİ KONUSU

Perulu genç bir ayı, teyzesi Lucy tarafından büyütülür ve teyzesinin emekli ayılar için kurulan bir evde yaşamaya başlaması nedeniyle kendisine yeni bir ev bulmaya karar verir. “İngiliz” olan her şeye karşı ilgi duyan sevimli ayıcık, kendisine bir yuva bulmak için bir geminin cankurtaran botuna binip soluğu Londra’da alır. Fakat Paddington İstasyonu'nda kaybolup tek başına kalınca, şehir hayatının hiç de beklediği gibi olmadığını anlayacaktır. Bu durum istaasyonda karşılaştığı Brown ailesinin ona evlerini açmasına kadar sürer.

Son derece iyi niyetli bir aile olan Brownlar, ayıcığın boynunda yazan 'Lütfen bu ayıcıkla ilgilenin. Teşekkürler.' notuyla karşılaşıp kahramanımızı geçici olarak aileye kabul ederler. Hatta ona karşılaştıkları istasyon olan "Paddington" ismini koyarlar. Sevimli ayıcık tam şansının yaver gittiğini düşünürken kendisinin nadir bulunan bir ayı türü olduğunu düşünen bir hayvan doldurma sanatçısıyla karşılaşınca işler karışır. Bu noktadan sonra Ayı Paddington modern hayata karşı acemiliğinden başına türlü belalar açacaktır...

AYI PADDİNGTON OYUNCULARI

Hugh Bonneville Rolü : Henry Brown

Sally Hawkins Rolü : Mrs. Brown

Nicole Kidman Rolü : Millicent

Julie Walters Rolü : Mrs. Bird

Peter Capaldi Rolü : Mr. Curry

Jim Broadbent Rolü : Mr. Gruber

Madeleine Harris Rolü : Judy Brown

Samuel Joslin Rolü : Jonathan Brown