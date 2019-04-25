Avlu yeni 40. bölüm fragmanı! Avlu izle 39. son bölüm Star TV'de

Avlu’nun 40. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Avlu’nun yeni bölümü de dolu dolu geliyor. Avlu’nun son bölümünde Deniz, Oğuz’a sarılarak “Çok özledim seni. Sesini, gözlerini çok özledim.” diyor. Oğuz ise Deniz’e “Sokaklarda dolaştım belki sana rastlarım diye.” onu aradığını söylüyor. Zerrin ise duyduklarının ardından iyice çıldırır ve sinir krizine girer. Tüm çamaşırhaneyi dağıtan Zerrin, kafasındaki sesleri susturmaya çalışır. Azra ise Kudret ile iyice eğlenmeye başlar. Azra Kudret’i korkuturken “Nenem yaşlandın altını kontrol et kaçırmış olma.” diyerek dalga geçer.

AVLU 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV’nin sevilen dizisi Avlu’nun 40. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 39. BÖLÜM ÖZETİ

Azra ve Deniz, Zerrin’in korkunç planı ile ilgili bir gerçeği daha öğrenir. Fakat bu bilginin beraberinde getireceği felaketten kimsenin haberi yoktur... Öte yanda Melis’in umutsuzluğa yüz tutmuş bekleyişi hala devam etmektedir. Deniz ise geçmişine tutunmak ya da geçmişinin üstünü örtmek arasında gidip gelmektedir...

AVLU SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

STAR’IN SEVİLEN DİZİSİ AVLU 1 YAŞINDA

Star’da her Perşembe ekrana gelen, Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin başrollerini paylaştığı, Avlu dizisi 1 yaşında.

Geçtiğimiz sene 29 Mart günü yayına başlayan Avlu, güçlü oyuncular ve onların yeni hikâyeleriyle izleyicisine sürprizler yapmaya devam ediyor.

ERTAN SABAN AVLU’DA

Başarılı oyuncu Ertan Saban, Star’ın sevilen dizisi Avlu’nun ekibine dâhil oldu.

Saban, Avlu’nun 38. bölümünde Oğuz Okan rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Star’ın Limon Film imzalı dizisi Avlu, güçlü oyuncular ve onların yeni hikâyeleriyle izleyicisine sürprizler yapmaya devam ediyor.

Ertan Saban Avlu’ya katılıyor. Başarılı oyuncu gizemli geçmişi ile Avlu oyuncuları arasında yerini alacak.

AVLU'NUN KUDRET'İ NURSEL KÖSE'DEN ROL İTİRAFI

Avlu'da Kudret karakterine hayat veriyorsunuz. Bir dizinin 'nefret edilen' karakteri olmak nasıl bir duygu?

"Çok zor ve ağır bir karakter, taşıması ağır gelebiliyor bazen. Eve gidip kendime gelmem, Kudret'in gudubetinden kurtulmak, kendime dönmek zaman alıyor. Kötüyü oynamak risk almayı gerektiriyor. Vezirde olabilirsin rezilde.."

İkinci sezonu devam eden projenizde nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

"Kudretin ölmesini bekleyen bir kesim vardı ama çoğunluk olarak: ölmemesine çok sevindiler. Çünkü ne kadar nefret etselerde ben onlara Kudret'i sevdirmeyi başarmışım..."

Kudret karakteri nasıl ilerleyecek, değişim ve dönüşümler olacak mı?

"Avlu dizisi sürekli değişim ve dönüşüm halinde. Aksiyon ve olaylar durulmuyor. Oğlunun ölümünden sonra daha acılı ve sinirli, intikam ateşiyle yanan bir Kudret göreceğiz sanırım"

Bu zamana kadar rol aldığınız projelerde oynamayı en sevdiğiniz karakter hangisiydi?

"Kabul ettiğim ve oynadığım tüm rolleri severim, sevmediğim bir rolü oynamıyorum o yüzden tüm rollerimi severek hatırlarım. Fenomenleşen karakterler de var seyircinin çok sevdiği, kabullendiği... Paramparça Keriman örneğin.. Hala caps’leri paylaşılıyor..."

Nursel Köse'nin Avlu'dan sonraki yol haritası nedir?

"Navigasyonu açmadım henüz, çünkü Avlu devam ediyor."

Türkiye'de oyunculuğunu beğendiğiniz ve birlikte rol almak isteyeceğiniz isimler varsa kimler?

"İsim vermeyi sevmiyorum.Tuncel Kurtiz'di mesela, oynadım kendisiyle, unutulmaz oldu."

Oyunculuk eğitimi alan ve bu işi yapacak gençlere önerileriniz neler olur?

"Oyunculuk kendi içinize yaptığınız yoğun bir yolculuktur. Hiç bir engel sizi hedefinizden var geçirmesin."

2018'i geride bırakmaya hazırlandığımız günlerde yeni yıldan beklentiniz var mı?

"Acıyı da mutluluğu da, iyiyi de kötüyü de yaşıyorum ve bitiyor."