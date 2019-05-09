Avlu 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Avlu 41. son bölümde neler oldu?

Avlu 42. yeni bölüm fragmanı merak edilen konuların arasında yer alıyor. Avlu’nun yeni bölümünde ortalık karışıyor. Avlu’nun son bölümünde Hapishane kırmızı alarma geçiyor. Azra’nın intikamı almak isteyen Deniz için de bir fırsat doğmuştur. Herkes birbiri ile kavga halindeyken Deniz de hedefine doğru yürümektedir. Zerrin, Özlem ve Kudret arasında ise ipler gerilmektedir. Deniz “Ona bir şey olmasın ne olur… Limanım o benim.” diye ağlamaktadır. Deniz, bu karmaşadan istifade Zerrin’in ofisine gitmiştir. Deniz Zerrin’e “Zeynep yaşasaydı senden nefret ederdi.” der. Zerrin ise sinirlenerek “Kardeşimin adını ağzına alma, öldürürüm seni.” der. Deniz iyice Zerrin’in üzerine giderek “Hastasın sen. Zeynep senden nefret ederdi.” der.

AVLU 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV’nin sevilen dizisi Avlu’nun 42. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 41. BÖLÜM ÖZETİ

Azra, büyümekte olan yangının orta yerindedir. Özlem ile yürütülen Zerrin’i çökertme planı işe yarayacak mıdır? Kendine geldiği takdirde ağzından altın değerinde sözler dökülecek olan Oktay’ı bekleyen korkunç bir sürpriz vardır. Zerrin, onu başarıya götüreceğine inandığı ittifaktan beklediğini alabilecek mi?

AVLU DİZİSİ KONUSU

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şebnem Dönmez, Avlu'yla sevenleri ile buluşuyor. Dönmez, Hapishane müdürü Nihal karakterine hayat verecek.

Avlu, koca bir ömrü dört duvar arasına sıkıştırmış kadınların; bu kadınların mutluluk, hüzün, umut, arkadaşlık ve düşmanlıklarının hikâyesi…

Hikâye, uzun süredir şiddet gördüğü eşini vurduğu iddiasıyla tutuklanan Deniz'le ( Demet Evgar) başlar.

Deniz'le beraber cezaevini öğrenir, Deniz'le beraber içerideki ağaları, onları temizlemek isteyen yönetimi, bin bir çeşit mahkûmu, gardiyanı hatta cezaevinde doğmuş, parmaklıkların dışını hiç görmemiş çocukları tanırız…

Şimdiden zirve yarışında üst sıralarda yer alması beklenen projede Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin yaratacağı karakterler merakla bekleniyor.

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan'ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz'in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz'i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz'in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

AVLU DİZİSİNİN OYUNCULARI

DENİZ DEMİR (DEMET EVGAR)

Deniz, kızı yerine hapse girmiş güzel bir anne. Kocası Hakan’la severek evlenmiş ama Hakan ona hep şiddet göstermiş; kızı Ecem’i kucağına aldığında bile mutlu olamamış. Şimdi Ecem’i de kaybeden Deniz’i artık kimse tutamayacak.

DEMET EVGAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Demet Evgar (19 Mayıs 1980, Manisa), Türk dizi ve sinema oyuncusu.Manisa'da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşındayken, Manisa’daki amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu’nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney’nin Kaç Baba Kaç oyunuyla çıktı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla Tiyatro Kılçık adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda ‘Aşk Çemberi' adlı oyunda ve “Tiyatro Kılçık”ta “Takanlar ve Takılanlar” ve “Ayşegül Hindistan'da” adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda Elise karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde Yılın Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

AZRA KAYA (CEREN MORAY)

Azra tam bir psikopat ama zeki de bir kız. Ünlü olmak için katıldığı bir yarışma programında sinir krizi geçirmiş ve yayında yarışmacılardan birini yaramış. Sonunda da hapse düşmüş. Cezaevinde sözü geçen iki ağadan biri. Annesi alkolik olan Azra’nın babası annesini alkol meselesi yüzünden terk ediyor. Annesi yalnız kalmasının tek sebebini Azra olarak görüyor. Azra şimdi hapishanede Hukuk okumaya çalışıyor. Deniz’in en büyük destekçisi ve Kudret’in en büyük düşmanı.

CEREN MORAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

5 Haziran 1985 doğumlu olan oyuncu memur bir ailenin tek kızı olarak Diyarbakır 'da dünyaya geldi. Annesi Kastamonulu olan Ceren Moray, babasının memleketi olan Diyarbakır'da dünyaya geldi. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul 'a taşınan ünlü oyuncu, tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Uzun bir süre Pera Güzel Sanatlar 'da eğitim alan oyuncu, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü 'nü kazandı ve 2009 yılında üniversiteden mezun oldu.

Yüksek lisans döneminde babası kalp krizi geçirdi ve ardından ünlü oyuncu, hayatını farklı bir yöne çevirmeye karar verdi. Bu sırada bir dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimi, 12 yıl önce yayımlanan ve başrollerini Levent Üzümcü, Müjde Ar gibi isimlerin paylaştığı Serseri Aşıklar isimli dizi oldu. Bu diziden sonra televizyonun yolları kendisine açılmış oldu. Birkaç yıl televizyona ara vererek eğitimlerini sürdüren Moray, 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen ve dönemin fenomen gençlik dizisi olan Kavak Yelleri dizisinde Su karakterini canlandırıyordu.

Ancak onun asıl büyük çıkışı, O Hayat Benim ile oldu. Dizide Efsun karakterini canlandıran ve daha ilk bölümlerde başrolün önüne geçerek dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, gerçek anlamda başarılı bir oyunculuk performansı ile dikkat çekti. Dizide zengin yaşantıya uyum sağlamaya çalışan varoş bir kızı canlandıran ünlü oyuncu, Efsun karakterini canlandırabilecek belki de en iyi isim oldu. Dizinin bu denli popüler olmasında Ceren Moray'ın etkisi büyük.

KUDRET ÖZTÜRK (NURSEL KÖSE)

Cezaevinin korkulan kadını. Azra’dan sonra cezaevinin ikinci ağası. Azra’nın başının belası. Kocasını ortağını öldürmüş müebbet yemiş .Cezaevinde her türlü pislik ondan sorulur. Zaten müebbet yedim daha ne olabilir ki mantığında. Oğlu dışarıda o içeride uyuşturucu satar. Dışarıda zengin bir hayatı var.

NURSEL KÖSE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

29 Mart 1961 tarihinde Malatya’da doğan Nursel Köse, Köln Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Öğrencilik döneminde radyo tiyatrolarında yazar olarak görev aldı, çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak Almanya'da çeşitli tiyatro oyunlarını organize etti. Daha sonraları yine aynı ülkede kadınlardan oluşan bir kabare grubu kurdu. Grubun adı ‘Die Bodenkosmetikerinnen’ yani ‘Yer Kozmetikçileri’ idi.

1992-2007 yıllarında kadar tüm Almanya’ya ve Almanca konuşulan ülkelere turneler yaptı. 2009 sezonunda SAKM/ İstanbul’da “Bacemdeki Ayı” adlı oyunda baş rol oynadı.

Nursel Köse'nin televizyonla tanışması 2004 senesinde oldu. O sene SOKO Köln adında bir dizide yer aldı. Kış Masalı, Kötü Yol, Paramparça gibi yerli dizilerle kariyerine devam etti.

2007 yapımı “Yaşamın Kıyısında” filmi ile adını tüm dünyaya duyurdu. Senaryosunu Fatih Akın'ın yazdığı filmde Nurgül Yeşilçay, Baki Davrak, Patrycia Ziolkowska, Tuncel Kurtiz, Hanna Schygulla ile birlikte oynarken En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı. 2007 Münster Film Festvali’nde jüride yer aldı ve onur konuğu oldu. San Franciso’da yapılan Berlin Beyond Film Festivali’nde onur konuğu oldu.

Nursel Köse, Star TV’de yayınlanan Avlu dizisinde Kudret Öztürk karakterini canlandırıyor. Nursel Köse, 1.75 metre boyunda, 63 kilo ve Koç burcudur.