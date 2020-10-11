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11 Ekim 2020 Pazar 15:28 | Son Güncelleme:

Av. Özlem Zengin Akla Takılanları cevaplıyor

Av. Özlem Zengin Akla Takılanları cevaplıyor

Açelya Akkoyun soruyor, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Av. Özlem Zengin akla takılanları Akla Takılanlar'da cevaplıyor. Av. Özlem Zengin'in konuk olacağı Akla Takılanlar; 12 Ekim Pazartesi 18:00'de 360'ta…

Ekranların sevilen yüzü Açelya Akkoyun’un sunumuyla “Akla Takılanlar” birbirinden değerli konu ve konuklarıyla hafta içi her gün 18.00’de 360 ekranlarında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Sağlıktan beslenmeye, spordan güzelliğe hayatın içinden renkli konular tüm detaylarıyla ele alınıp, akıldaki sorular bu programda cevaplanıyor.

Programın 12 Ekim Pazartesi günkü konuğu ise AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Avukat Özlem Zengin olacak. Mecliste yaptığı konuşmaların yanı sıra kadın, aile, sosyal medya, hayvan hakları ve birçok konuda yaptığı çalışmalarla Türk siyasetinin etkili isimleri arasında yer alan Av. Özlem Zengin, Açelya Akkoyun’a samimi açıklamalarda bulundu.

Nasıl bir ailede yetiştiği, kadın meselesi konusundaki düşünceleri, hayvan hakları ve sosyal medya konusundaki düşüncelerinin de konuşulduğu programda Özlem Zengin, hayatının kırılma noktalarını da anlatıyor.

Av. Özlem Zengin’in konuk olacağı Akla Takılanlar; 12 Ekim Pazartesi 18:00’de 360’ta…

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