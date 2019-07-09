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  3. Av Lav Yu filmi nerede çekildi? Ay Lav Yu filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Av Lav Yu filmi nerede çekildi? Ay Lav Yu filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Av Lav Yu filmi nerede çekildi" Ay Lav Yu filmi konusu nedir" Oyuncuları kimler"

Ay Lav Yu filmi yönetmen koltuğunda ve başrolünde ünlü oyuncu Sermiyan Midyat yer alıyor. 12 Mart 2010 yılında vizyona giren filmi Show Tv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Filmi izleyenler ‘Av Lav Yu filmi nerede çekildi?’ sorusuna yanıt arıyor. Ay Lav Yu filmi konusu ve oyuncuları haberimiz içerisinde yer alıyor.

Komedi tarzında başarılı bir işe imza atan Ay Lav Yu filmi Show Tv ekranlarında saat 20:00’da yayınlanıyor. İzleyenlere keyifli ve eğlenceli anlar yaşatan filmin başrollerinde Sermiyan Midyat, Steve Guttenberg, Fadik Sevin Atasoy gibi isimler yer alıyor. Ayrıca filmin yönetmenliğini de Sermiyan Midyat üstlenmiş. Peki, Ay Lav Yu filmi nerede çekildi? İşte Ay Lav Yu filmi konusu ve oyuncuları

AY LAV YU FİLMİ KONUSU

Tinne Köyü’nün muhtarı Yusuf Ağa, resmi olarak kaydı bulunmayan köyünü tanıtmak için devlet büyüklerine mektuplar yazmaktadır. Oğlu İbrahim’i de sırf bu amaç uğruna, okuyup büyüsün diye bir fakülte avlusuna bırakmıştır. Papaz Hana, İbrahim’i nüfusuna geçirmiş ve ona sahip çıkmıştır. İbrahim 30 yaşına geldiğinde Amerikalı aşkı Jessica’yla birlikte köye dönmüştür. İşte her şey burada başlar.

AY LAV YU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ay Lav Yu filmi çekimleri Hasankeyf ve İzbırak yörelerinde çekilmiştir.

AY LAV YU FİLMİ OYUNCULARI

Ay Lav Yu filmi oyuncu kadrosunda Mariel Hemingway, Steve Guttenberg, Fadik Sevin Atasoy, Meray Ülgen, Sermiyan Midyat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cengiz Bozkurt, Ayça Damgacı, Hakan Karsak, Nazlı Tosunoğlu gibi isimler yer alıyor.

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