Aslan Bacanak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aslan Bacanak ne zaman çekildi?
Başrollerinde Metin Akpınar ve Zeki Alasya'nın yer aldığı Aslan Bacanak filmi 2 Haziran Salı günü izleyici karşısına çıkıyor. Filmde mahalleye yeni taşınan minibüs şoförü Selim, taşındığı yerin kabadayısı Halim'in kız kardeşine aşık olur ve işler karışır. Peki, Aslan Bacanak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin çekildiği tarih...
Aslan Bacanak filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Zeki Alasya’nın yönetmenlikle ilk kez tanıştığı filmin oyuncu kadrosunda Metin Akpınar, Zeki Alasya, Hüseyin Kutman, Tuncer Necmioğlu gibi isimler yer alıyor. Filmde mahalleye taşınan minibüs şoförü Selim’in mahallenin kabadayısı Halim’in kız kardeşine aşık olmasıyla yaşanan olaylar anlatılıyor. İşte Aslan Bacanak filmi konusu ve oyuncuları...
ASLAN BACANAK FİLMİ KONUSU
Selim (Zeki Alasya), bir mahalleye taşınır. Bu mahallenin kabadayısı da Halim'dir (Metin Akpınar). Selim, Halim'in kızkardeşi Zeynep'e (Gölgen Bengü) aşık olunca işler karışır. İki sevgili sık sık buluşurlar, ama durum ağabeyin gözünden kaçmaz. Büyük bir kavgadan sonra ağabey, kardeşine her şeyi yasaklar. Bunun üzerine Selim, sevgilisiyle buşumak için çeşitli yollar dener. Önce hayali öyküler anlatarak çevreyi korkutmayı, bundan yararlanıp kızla buluşmayı dener. Sonra başka bir yol bulur. Sevdiği kızla deniz kıyısında ya da pastanede değil, evlerin damında buluşmayı dener. Film, Hem kızın ağabeyinden korkan, hem de kapıdan kovsan bacadan girecek bir aşık olan gençle sevgilisinin maceralerıyla devam eder.
ASLAN BACANAK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Başrollerini Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın paylaştığı Aslan Bacanak filmi 1977 yılında çekilmiştir.
ASLAN BACANAK FİLMİ OYUNCULARI
Metin Akpınar
Zeki Alasya
Hüseyin Kutman
Tuncer Necmioğlu
Cevat Kurtuluş
Atilla Pekdemir
Gölgen Bengü
Selçuk Uluergüven
Sami Hazinses
Turgut Boralı
Perran Kutman