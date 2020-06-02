Aslan Bacanak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aslan Bacanak ne zaman çekildi?

Aslan Bacanak filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Zeki Alasya’nın yönetmenlikle ilk kez tanıştığı filmin oyuncu kadrosunda Metin Akpınar, Zeki Alasya, Hüseyin Kutman, Tuncer Necmioğlu gibi isimler yer alıyor. Filmde mahalleye taşınan minibüs şoförü Selim’in mahallenin kabadayısı Halim’in kız kardeşine aşık olmasıyla yaşanan olaylar anlatılıyor. İşte Aslan Bacanak filmi konusu ve oyuncuları...



ASLAN BACANAK FİLMİ KONUSU

Selim (Zeki Alasya), bir mahalleye taşınır. Bu mahallenin kabadayısı da Halim'dir (Metin Akpınar). Selim, Halim'in kızkardeşi Zeynep'e (Gölgen Bengü) aşık olunca işler karışır. İki sevgili sık sık buluşurlar, ama durum ağabeyin gözünden kaçmaz. Büyük bir kavgadan sonra ağabey, kardeşine her şeyi yasaklar. Bunun üzerine Selim, sevgilisiyle buşumak için çeşitli yollar dener. Önce hayali öyküler anlatarak çevreyi korkutmayı, bundan yararlanıp kızla buluşmayı dener. Sonra başka bir yol bulur. Sevdiği kızla deniz kıyısında ya da pastanede değil, evlerin damında buluşmayı dener. Film, Hem kızın ağabeyinden korkan, hem de kapıdan kovsan bacadan girecek bir aşık olan gençle sevgilisinin maceralerıyla devam eder.

ASLAN BACANAK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Başrollerini Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın paylaştığı Aslan Bacanak filmi 1977 yılında çekilmiştir.

ASLAN BACANAK FİLMİ OYUNCULARI

Metin Akpınar

Zeki Alasya

Hüseyin Kutman

Tuncer Necmioğlu

Cevat Kurtuluş

Atilla Pekdemir

Gölgen Bengü

Selçuk Uluergüven

Sami Hazinses

Turgut Boralı

Perran Kutman