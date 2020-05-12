Aşktroloji filmi oyuncuları kimler, konusu ne? Aşktroloji filmi nerede çekildi?

Yönetmenliğini Bora Onur’un üstlendiği oyuncu kadrosunda Aleyna Solaker, Berna Keklikler ve Mert Ekin Daymaz yer aldığı Aşktroloji filmi izleyici karşısına çıkıyor. 2018’de vizyona giren film romantik komedi türünde izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Filmde kaybettiği iddia sonucu tanıdığı önemli bir iş insanının kızını tavlamaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor. İşte Aşktroloji filmi konusu ve oyuncuları...



AŞKTROLOJİ FİLMİ KONUSU

Aşktroloji, kaybettiği iddia sonucu tanıdığı önemli bir iş insanının kızını tavlamaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor. Genç bir adam olan Cem kuzenleri ile girdiği iddiayı kaybedince kendisine eğlenceli bir maceranın içerisinde bulur. Cem, kaybettiği iddia karşılığında herkes tarafından tanınan, önemli bir iş insanının kızı Tuba Çiftçioğlu’nu tavlamak zorunda kalır. Genç kızı tavlamak için onunla ilgili araştırma yapan Cem, Tuba’nın astroloji ile yakından ilgilendiğini öğrenir.

Tuba her sabah ilk iş günlük burç yorumunu okuyup kararlarını ona göre verir. Cem kız ile tanışmayı başardıktan sonra öğrendiklerini uygulamaya başlar. Tuba’nın burçlarla ilgili takip ettiği internet sitesini öğrenen Cem, siteyi ele geçirerek kendi lehine kullanmaya başlar. Tuba’yı etkilemek için yorumları değiştiren genç adam bir süre sonra gerçekten ondan hoşlanmaya başlar. Fakat tam da bu sırada Tuba, Cem’in kendisine oynadığı oyunu öğrenir. Artık oyun sırası Tuba’nındır.

AŞKTROLOJİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Mert Ekin Daymaz ve Aleyna Solaker’in paylaştığı Aşktroloji filmi çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

AŞKTROLOJİ OYUNCULARI

Aşktroloji filmi oyuncu kadrosunda Aleyna Solaker, Berna Keklikler ve Mert Ekin Daymaz yer alıyor.