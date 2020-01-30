Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk Tesadüfleri Sever nerede çekildi?

30 Ocak Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu ve oyuncularıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Filmi izleyenler de “Aşk Tesadüfleri Sever filmi nerede çekildi?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli ve Ayda Aksel’in paylaştığı film izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İşte Aşk Tesadüfleri Sever filmi konusu ve oyuncuları...

AŞK TESADÜFLERİ SEVER KONUSU NE?

Aşk Tesadüfleri Sever filmi, doğumlarından itibaren çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara’da kesişen, 2010 yılında İstanbul’da tanışan Özgür ve Deniz’in birbirlerine doğru ve engellerle dolu aşk macerasını anlatıyor.

Hem geriye dönüşlerle ikilinin geçmiş hayatlarını izlerken, hem de bir yandan Türkiye’nin 70’li, 80’li, 90’lı ve 2000’li yıllarında gezerek, dönemin unutulmaya yüz tutmuş popüler kültür öğeleri, müzikleri, yaşam biçimleri filmin nostaljik yönünü tamamlıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Tesadüfleri Sever filmi çekimleri Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ve İstanbul’un bazı ilçelerinde çekilmiştir.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER OYUNCULARI

Aşk Tesadüfleri Sever filmi oyuncu kadrosunda Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli, Ayda Aksel, Yiğit Özşener, Şebnem Sönmez, Hüseyin Avni Danyal ve Ayşe Berna Konur yer alıyor.