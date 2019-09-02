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  3. Aşk Nerede filmi konusu nedir? Aşk Nerede oyuncuları kimler?

Aşk Nerede filmi konusu nedir? Aşk Nerede oyuncuları kimler?

Aşk Nerede filmi konusu nedir" Aşk Nerede oyuncuları kimler"

Aşk Nerede filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Semra Dündar’ın üstlendiği filmin başrollerinde Ayça Erturan ve Faik Ergin yer alıyor. Peki, Aşk Nerede filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Ayça Erturan ve Faik Ergin başrollerindeki Aşk Nerede filmi izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Semra Dündar oturuyor. 2015 yılında vizyona giren film romantik komedi türünde yer alıyor. Artık evlenmek ve bir aile kurmak isteyen ama kendisine uygun dahası kafasında çizdiği ideal erkek profiline uygun bir koca adayı bulamamış bir kadın ile  yakışıklı bir taksi şoförü arasında ansızın ortaya çıkan aşkı beyazperdeye taşıyor. İşte Aşk Nerede filmi konusu ve oyuncuları

AŞK NEREDE FİLMİ KONUSU

Aşk Nerede? artık evlenmek ve bir aile kurmak isteyen ama kendisine uygun dahası kafasında çizdiği ideal erkek profiline uygun bir koca adayı bulamamış bir kadın ile  yakışıklı bir taksi şoförü arasında ansızın ortaya çıkan aşkı beyazperdeye taşıyor. Romantik komedi türündeki filmin başrollerinde Ayça Erturan ve Faik Ergin yer alırken, yapımın senarist ve yönetmenliği Semra Dündar'a ait. Filmde ayrıca Eylül Öztürk, Oya Aydoğan, Kadir Çöpdemir, Doğancan Özadlı, Mustafa Şen, Leyla Üner Ermaya, Selahattin Taşdöğen, Kemal Öğün ve Gönül Dostu Şener isimleri oyuncu kadrosunda yer alıyor.

AŞK NEREDE FİLMİ OYUNCULARI

Aşk Nerede filmi oyuncu kadrosunda Ayça Erturan, Faik Ergin, Oya Aydoğan, Kadir Çöpdemir ve Selahattin Taşdöğen yer alıyor.

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