Aşk Ağlatır oyuncuları kimdir? Aşk Ağlatır dizisi konusu nedir?

Aşk Ağlatır dizisi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Eylül ayının gelmesi ile beraber yeni diziler ekrana yayın hayatına başlıyor. Show TV’de başlayacak olan Aşk Ağlatır dizisi her hafta Pazar akşamları ekrana gelecek. Dizinin oyuncuları arasında Avlu dizisinde Kudret’in oğlu Alp karakterine hayat veren başarılı oyuncu Deniz Can Aktaş’ta bulunuyor. Bizim Hikaye dizisi oyuncularından olan sevilen isim Yağız Can Konyalı’da kadroda yer alıyor.

AŞK AĞLATIR KONUSU NEDİR?

Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır'ın tanıtımında zorla evlendirilmek istenen Ada'nın (Hafsanur Sancaktutan) gözyaşları izleyenleri derinden etkiliyor. Ada, “Bu kasaba benden adımı aldı; Meryem'im ben burada!” sözleriyle yaşadığı çaresizliği hissettirirken, Yusuf (Deniz Can Aktaş) Ada'ya destek olmaya çalışıyor. İstanbul'a doğru yola çıkan ikilinin neler yaşayacağı merakla bekleniyor.

AŞK AĞLATIR DİZİSİ OYUNCULARI

YUSUF EREN (DENİZ CAN AKTAŞ)

Yusuf 22 yaşında. Kas gücüyle çalışmanın iyice pekiştirdiği yapılı bir vücudu ama ince, narin bir yüzü var. Uşak Ulubeyli. Annesiyle babası o çocukken bir trafik kazasında öldü. Dedesi Hikmet büyüttü Yusuf’u. Toprağı, ağaçları ve tüm hayvanları çok seviyor. İnsanlardan daraldığında doğaya sığınması da bu yüzden.

Yusuf’un hayatta en önem verdiği şey sözlerinin arkasında durabilmek; onurlu olmak, dedesinin ona öğrettiği en önemli şey çünkü. Sırf bu yüzden başkalarını üzmektense kendinin üzülmesini tercih edebiliyor Ada’yla tanıştığında çoktandır kaybettiği yaşama sevincini yeniden bulacak ve içine düştüğü karanlıktan kendini çıkarmak isteyecek.

Deniz Can Aktaş Kimdir?

1993 yılında İstanbul’da doğan Deniz Can Aktaş, ilk defa kamera karşısına 2015 yılında ‘’Tatlı Küçük Yalancılar’’ dizisiyle geçmiştir. Daha sonra ‘’Hayat Bazen Tatlıdır’’ ve ‘’Nerdesin Birader?’’ projelerinde yer almış ve 2018 yılında başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi başarılı oyuncuların paylaştığı ‘’Avlu’’ dizisinde dikkatleri iyice üzerine çekmiştir. Deniz Can Aktaş şimdi yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yaptığı ‘’Aşk Ağlatır’’ projesinde Yusuf karakterine hayat verecektir.

Dizi

2019 Aşk Ağlatır – Gökçen Usta

2018 Avlu – Yüksel Aksu, Şafak Bal, Hülya Gezer

2017 Nerdesin Birader? – Ulaş Cihan Şimşek

2016 Hayat Bazen Tatlıdır – Hamdi Alkan, Burak Kuka

2015 Tatlı Küçük Yalancılar – Cem Karcı

ADA MERYEM VARLI (HAFSANUR SANCAKTUTAN)

Ada, 19 yaşında. 6 yaşındayken annesini kaybetti, babasını ise hiç tanımadı. Dayısı İsmail ve yengesi Üftade büyüttü Ada’yı. Üstelik İsmail, yaptığı bu iyiliği her gün hatırlatmaktan geri durmadı. Büyüdüğü küçük, tutucu kasabaya sığamayacak kadar hayalperest ve tutkulu biri Ada. Çalışkan, merhametli, kin tutmayan bir yapısı var.

Ada, çevresini dönüştürme gücüne sahip nadir insanlardan, ışık saçıyor bir nevi Sadece gücünü hatırlamaya ihtiyacı var. Yusuf’la çıktıkları yolda ışığını yeniden bulacak.

Hafsanur Sancaktutan Kimdir?

2000 yılında İstanbul’da doğan Hafsanur Sancaktutan çok küçük yaşlarından itibaren tiyatroyla ilgilenmiş ve yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk olarak 2018 yılında Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Gülperi’’ dizisinde yer aldı. Çeşitli reklam filmlerinde de rol alan başarılı oyuncu, yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yaptığı ‘’Aşk Ağlatır’’ projesinde Ada karakterine hayat verecektir.

Dizi

2019 Aşk Ağlatır – Gökçen Usta

2018-2019 Gülperi – Cem Karcı

RÜZGAR ÖZBEN (YAĞIZ CAN KONYALI)

22 yaşında. İyi giyimli, yakışıklı ve son derece cool bir çocuk Ada’nın çalıştığı yerin sahibinin oğlu Rüzgar. İlk başta hoppa vicdansız sorumsuz görünüyor ama aslında ince ve yaralanmaya hazır bir ruhu var. Rüzgar, iyi niyetli, yardım sever biri. İstanbul’a taşındıktan sonra babasının zenginliğinin nimetlerinden fazlasıyla yararlanmaya başlamış olsa da özünü hiç kaybetmemiş. Doğruluk peşinde, çok çalışmaktan gocunmayan, adaletli olmayı önemseyen biri. En büyük zaafı babası.

Yağız Can Konyalı Kimdir?

1991 doğumlu olan Yağız Can Konyalı, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen Öyle Bir Geçer Zaman Ki (2012) dizisiyle kamera önü yolculuğuna başlayan Yağız Can Konyalı, kariyerine Adı Mutluluk’la (2015) devam etti. Son olarak, Bizim Hikaye’de canlandırdığı Rahmet karakteriyle beğeni topladı. Yağız Can Konyalı, Kor (2014) adlı kısa filmde sergilediği oyunculuğuyla dikkat çekerken, 2014’te vizyona giren uzun metraj Takım: Mahalle Aşkına! (2014) filmiyle sinema çalışmalarını sürdürdü. Aynı yıl Takım: Mahalle Aşkına’daki performansıyla 52. Antalya Film Festivali Behlül Dal Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ekran macerasıyla eş zamanlı tiyatro çalışmalarını da sürdüren genç oyuncu, Tiyatro Yan Etki’nin 2013 sezonunda sahnesine taşıdığı Tavşan Deliği ve ardından Müstesna Tiyatro’nun yeniden yorumladığı Küheylan (2016) oyunlarında rol aldı. Yağız Can Konyalı; geçtiğimiz yıl Tiyatro Yan Etki’nin sahneye koyduğu ve kendisine 5. Ekin Yazın Dostları Ödülleri’nde yılın genç yetenek oyuncu ödülünü kazandıran Çıkmaz Sokak Çocukları oyunuyla tiyatro izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.